Situace se snad zlepší, kraj má do roku 2026 v plánu navýšit v oblasti sociálních služeb 877 lůžek pro seniory. Navržena je také řada investic.

Letos má začít stavba nového třípodlažního domova důchodců v Tmavém Dole u Rtyně v Podkrkonoší, dojde rovněž na rekonstrukci bývalé ubytovny v Žacléři. Stavět se bude také v Broumově, Opočně a Borohráku. Celkem tak dojde k navýšení 210 sociálních lůžek za více jak 460 milionů korun.

V příštím roce má být zahájen stavba nového křídla domova pro seniory s 35 lůžky v Nové Pace. Projekt řeší město společně s krajem.

Pomoci starším občanům se snaží samy obce

V Ostroměři na Hořicku už mají na stole studii nového domu s pečovatelskou službou. Po této službě je v obci největší poptávka. Pečovatelky sem dojíždí z Hořic, ubytování v domovech seniorů hledají místní v Hořicích, Chomuticích a Mlázovicích. Stavbu dvoupodlažní budovy s 22 byty radnice konzultovala s veřejností. Objekt nabídne i společenskou místnost s výdejnou obědů, vznikne zde zázemí pro služby i lékařkou ordinaci. Obec má možnost investici za 30 milionů podpořit dotací z ministerstva pro místní rozvoj, a to částkou 600 tisíc na jeden byt.

„Zjistili jsme, že o tyto byty je ze strany místních největší zájem. Protože jednou z podmínek dotace je, že klienti nesmí vlastnit nemovitost, uvolnila by se tím i část větších bytů a domů, což by mohlo přilákat do obce nové obyvatelé,“ říká s nadějí starosta Tomáš Gabriel.

Původně lázeňské město Železnice s 1300 obyvateli už vloni zakoupilo jednu z budov bývalých lázní. I tady mají v plánu vybudovat dům s pečovatelskou službou s dvaceti byty. Možností je také komunitní bydlení pro seniory. Oba projekty podporuje stát dotacemi.