„Datum 15. 5. je zvoleno symbolicky, s odkazem na národní tísňové číslo 155, které představuje nejdůležitější pojítko mezi záchranáři a těmi, kdo potřebují pomoc. Operátoři, kteří tísňovou linku obsluhují, jsou vyškolení zdravotničtí záchranáři, nebo zdravotní sestry se specializací. Nejen proto je jednou z priorit jejich práce také poskytování telefonicky asistované první pomoci, včetně neodkladné resuscitace. A právě takto asistované pomoci vděčí celá řada lidí za záchranu života,“ uvedl tiskový mluvčí záchranné služby Ivo Novák.

Provoz Krajského operačního zdravotnického střediska v Hradci králové zajišťuje pět operátorů denní a čtyři noční směny. V roce 2019 uskutečnili přes 269 tisíc hovorových relací, z toho přibližně 76 tisíc na tísňové lince 155. Na jejich základě potom posádky zdravotnické záchranné služby zrealizovaly více než 52 tisíc výjezdů.

Stěžejní roli při poskytování neodkladné přednemocniční péče hrají zdravotničtí operátoři i v době koronavirové pandemie.

„Jenom za letošní březen jsme na operačním středisku linky 155 řešili přes 19 tisíc volání. Ve srovnání s loňským rokem je to o téměř dvě tisícovky více i přes to, že celkový počet výjezdů byl o téměř 15 procent nižší. Doba trvání těchto relací stoupla meziročně o neuvěřitelných sto hodin na celkových téměř 530 hodin nepřetržitého hovoru. I to všechno vypovídá o velmi náročné práci operátorů tísňové linky 155 a jejím nenahraditelném významu pro fungování systému přednemocniční neodkladné péče ve všech regionech České republiky. Naše poděkování tedy patří všem, kteří pomáhají zachraňovat vaše životy na druhém konci telefonu, přestože jsou jenom zřídkakdy vidět,“ doplnil Ivo Novák.