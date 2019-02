„V porovnání s ostatními kraji jsme v tomto směru skutečně na špičce,“ řekl lékařský náměstek Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Anatolij Truhlář.

Resuscitace, tedy obnovení základních životních funkcí v oblasti dýchání a krevního oběhu, tvoří pouhé procento všech zásahů záchranářů. „Ale je to skupina pacientů, o které nám jde nejvíce, protože zde naše práce přímo rozhoduje o tom, jestli lidé přežijí nebo ne,“ vysvětlil Anatolij Truhlář.

V loňském roce posádky ZZS zahájily 501 resuscitací. Podle záchranářů je to v přepočtu na počet obyvatel kraje velmi vysoké číslo. Přímo na místě se podařilo obnovit spontánní oběh u 42 procent oživovaných pacientů, 33 procent přežilo a podařilo se je dopravit do nemocnice. Asi polovina z nich v nemocnici zemřela.

Příčinou byly zpravidla komplikace nebo poškození mozku způsobené nedostatkem kyslíku, které se ukázalo jako neslučitelné se životem. Třicet dnů nebo propuštění z nemocnice přežilo 16 procent resuscitovaných lidí.

„Nás ale hlavně zajímá, kolik pacientů může být propuštěno zcela bez následků a může se vrátit k plnohodnotnému způsobu života nebo i do zaměstnání,“ uvedl Anatolij Truhlář. Loni se z pěti set resuscitovaných bylo schopno zapojit do normálního života 54 lidí, tedy téměř 11 procent. „To je vynikající číslo,“ uvedl lékařský náměstek ZZS.

Dodal, že v přepočtu na sto tisíc lidí se tak deset pacientů, kteří přežili srdeční zástavu, dostává v pořádku domů. V mezinárodním srovnání jsou to asi čtyři pacienti na sto tisíc obyvatel.

Úspěchy v oblasti resuscitace podle záchranářů také ukazují, že celý systém funguje - od práce operačního střediska přes akceschopnost výjezdových posádek i jejich rozmístění. Záchranáři navíc s úspěchem využívají spolupráci s first respondery. Do systému je zapojeno 81 profesionálních týmů z řad policistů či horské služby a 516 aktivních dobrovolníků. Téměř stovka first responderů má k dispozici automatizovaný externí defibrilátor „Díky tomu bylo loni podáno 54 léčebných defibrilačních výbojů a v pěti případech dokonce došlo k obnovení srdeční činnosti ještě před příjezdem posádek ZZS,“ uvedli záchranáři.

Denně 144 zásahů

Krajská ZZS loni uskutečnila 52 400 výjezdů. Meziročně to znamenalo nárůst o 4 %.

Denně záchranáři vyjížděli ke 144 zásahům. Na pomoc nemocným či zraněným se vyjíždělo každých deset minut.

Vrtulník Letecké záchranné služby vzlétl k 600 případů.

V 640 případech zahájili operátoři telefonicky asistovanou resuscitaci, během níž radili volajícím s oživováním až do příjezdu výjezdové skupiny.

Krajská záchranka má ve 13 městech kraje 15 výjezdových základen.