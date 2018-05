Kraj si vezme téměř miliardový úvěr

Informační technologie - Informační technologie Specialista výpočetní 20 000 Kč

Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií IT SPECIALISTA/-KA - JUNIOR. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: IT SPECIALISTA/-KA - JUNIOR, V případě zájmu volejte na tel.: 493 771 557 od 6 - 14 hod., nebo zasílejte životopis na e-mail: l.hatlova@deprag.cz., Požadujeme: SŠ, VOŠ nebo VŠ technického směru, vhodné pro absolventy. Správa a údržba HW a SW, správa a údržba počítačových sítí, nastavení uživatelských práv v IS a přenos dat mezi IS, rozvoj firemních systémů. Organizační schopnosti, přehled v oblasti IT, znalost německého nebo anglického jazyka, řidičský průkaz sk. B, základní znalost administrace systému Linux, základní znalost SQL databází, pracovitost, flexibilita, zodpovědnost, aktivita, komunikativnost., Nabízíme: Zázemí stabilní společnosti, podnikové stravování (oběd za 16,- Kč), stravenky, 5 týdnů dovolené, pracovní doba 7,5 hodiny, masáže, roční bonus, placené jazykové a odborné vzdělávání, zázemí stabilní české sppolečnosti, ordinace závodního lékaře, finanční ohodnocení dle náročnosti pozice, služební byt 3+1, případně ubytovna.. Pracoviště: Deprag cz a.s. [1], T. G. Masaryka, č.p. 113, 507 81 Lázně Bělohrad. Informace: Lenka Hátlová, +420 493 771 557.