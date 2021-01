DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ: Od roku 2003 se starosta Miletína Miroslav Nosek snaží prosadit opravu silnice druhé třídy, která přivádí do města automobily od Lázní Bělohradu. S ironií v hlase konstatuje, že bez politické „tlačenky“ to zřejmě neprojde.

Komenského ulice při vjezdu do Miletína ve směru od Lázní Bělohradu je jako tankodrom. Ani letos ji kraj zřejmě neopraví. | Foto: Deník / Iva Kovářová

Zdroj: DeníkMiletín má necelou tisícovku obyvatel a vybavenost takovou, že by mu mohlo závidět leckteré z velkých center. „Máme to tady moc hezké, nic nám nechybí, máme i svůj pivovar,“ pokyvuje hlavou seniorka, kterou potkáváme na náměstí. Všímáme si renovované hasičské zbrojnice, radnice, společenského domu, opravené školy, silnice, ulic, nový kabát má i sokolovna. Přesto má Miletín jednu velkou vadu na kráse. Příjezdová cesta do malebného Erbenova města je jako tankodrom.