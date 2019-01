Vysoké Veselí – První z dlouhého seznamu krajských silnic určených letos k opravě se blíží do fáze realizace.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

Královéhradecký kraj vyhlašuje veřejné zakázky na opravu Hrádecké ulice v Nechanicích a dvou úseků silnic třetích tříd ve Vysokém Veselí. Předpokládané náklady na tyto stavební práce přesahují šedesát milionů korun.



V letošním roce má být na rekonstrukce krajských silnic uvolněno více než půl miliardy korun, přičemž většina prostředků by měla pocházet z dotačních titulů.



To je i případ silnic III/32 426, III/28 044 a III/32 743, které by měly být financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

V katastru Vysokého Veselí se opraví více než pět a půl kilometru trasy přes Žeretice do Slatin. Speciální úkol pak čeká na stavbaře na trase z Vysokého Veselí ke křižovatce se silnicí II/327 dlouhé 2,8 kilometru.



„Součástí stavby je instalace bariér pro svedení žab do propustků," dodal náměstek hejtmana Karel Janeček, který je odpovědný za dopravu.



Pokud by se nepodařilo pro tyto akce zajistit financování z některého dotačního programu, nebude oprava zahájena.

V těchto dnech už správci silnic připravují na Jičínsku rekonstrukci vozovky mezi Chomuticemi a Domoslavicemi, která má být zahájena 30. března. Letos se má vyspravit také komunikace u Šárovcovy Lhoty. (fri, kov)