Co všechno si můžeme představit, když se řeknou krajské investice?

Mnoho občanů si možná neuvědomuje, že některou ze služeb kraje využívá každý den. Kraj má kromě silnic nižších tříd na starosti například střední školy nebo okresní nemocnice. A do nich se logicky musí investovat. Mým úkolem je, aby každý projekt od první skici až po kolaudaci proběhl bez výraznějších problémů. Zároveň pracujeme na tom, aby starší budovy byly energeticky co nejúspornější.

Kdybyste si měl vybrat jednu úspěšnou investici z posledních čtyř let, která by to byla?

Modernizaci rychnovské nemocnice, která zajišťuje péči pro 80 tisíc občanů. Právě zde vzniká nový pětipodlažní pavilon s urgentním příjmem a ambulantní péči. Hotovo bude v roce 2025. Bude to skutečně výrazný skok dopředu pro pacienty i zdravotníky.

Výraznou modernizací ovšem projdou i ostatní krajské nemoc nice. Je to tak?

Například v trutnovské nemocnici chystáme nový pavilon urgentního příjmu, kde bude soustředěna péče o všechny akutní pacienty. Dále zde vyroste nový parkovací dům a už stavíme nové prostory pro rehabilitace, hematologii a transfuzní stanici.

V Jičíně dokončujeme novou budovu pro onkologii a také chystáme pavilon psychiatrie, ve kterém budou i parkovací místa pro celou nemocnici.

Čtenáře určitě zajímá další etapa modernizace nemocnice v Náchodě. Jak je na tom?

Předpokládáme, že letos na podzim by měla být vyhlášena soutěž na zhotovitele, poté bychom měli začít se stavbou. Díky druhé etapě se celá nemocnice přestěhuje do takzvaného dolního areálu, což bude podstatné ulehčení pro pacienty i zdravotníky. Dělníci nicméně v Náchodě pracují už nyní. I zde vzniká nový urgentní příjem. Podobně jako v Trutnově je to kvůli tomu, aby péče pro pacienty v těžkých stavech byla co nejrychlejší. A pokud vy sami přijdete do nemocnice třeba s bolestí břicha, nebudete muset přemýšlet, jestli máte jít na pohotovost, na chirurgii nebo na internu.