Kozojedy - Obec chce vybudovat vodovod za 10 milionů korun. Investice takového rozsahu je ovšem podle starosty Václava Šteffla sotva uskutečnitelná bez finanční podpory. V červnu proto Kozojedy podaly žádost ministerstvu zemědělství o dotaci a nyní napjatě čekají, jaký bude verdikt.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vlastimil Leška

„Já tedy doufám, že to ministerstvo pochopí. Výstavbu už řešíme mnoho let a bez peněz od státu je pro nás taková investice nemožná. Vždyť jde o deset milionů korun," pravil Václav Šteffl. Časově je situace napjatá. Podle plánu by se na podzim mělo začít stavět, někdy v říjnu by měl vzniknout vodovodní řad. Vybudování přípojek by se uskutečnilo v příštím roce.

Vodovod v Kozojedech by byl napojen na Slavhostice a Žlunice. Obyvatelé obce nyní využívají především vodu ze studen.