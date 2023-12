Téměř ke každému kouzlu si vybral dobrovolníky z publika, kromě velkých jevištních kouzel si přichystal i ukázky své oblíbené mikromagie. O ty však nepřišli ani diváci v zadních řadách, celé vystoupení totiž snímalo několik kamer, které přiblížené záběry na kouzelníkovy ruce promítaly přímo na připravené velké obrazovky.

Kouzelník z Jičínska překvapil Slávika. Svůj výkon v Talentu sledoval s kamarády

Mladý Tomáš Podzimek svou kouzelnickou kariéru odstartoval už v dětství, první magické triky se naučil v den, kdy od tety dostal svou první kouzelnickou sadu. Od té doby uplynulo deset let, Tomáš přečetl spoustu knih plných čarovných zaklínadel a se svou magií vycestoval i do zahraničí - kouzlil například v Dubaji, ve Švédsku nebo v USA. Nyní se kouzlení věnuje naplno, vystupuje nejen v divadlech, ale také ve školách, na svatbách a večírcích. Letos jej diváci v Česku i na Slovensku mohli dokonce vidět v televizi na úspěšném castingu do soutěže Česko Slovensko má talent. Ačkoliv do do živých kol nepostoupil, v konkurenci dalších talentovaných účinkujících si dokázal získat přízeň poroty, která často kouzelníkům nebývá příliš nakloněná.

Nejdřív kouzlil jen pro babičku s dědou. Teď bude Tom Podzimek čarovat v Talentu

S Tomášem Podzimkem si Deník povídal po skončení jičínského představení. V rozhovoru prozradil, jak dlouho se na show chystal, co jej čeká v příštím roce i jak se vystoupení povedlo.