Na kouzelnické scéně se pohybuje už deset let a svou magií nechává v úžasu i takové celebrity, jako je Leoš Mareš nebo Štěpán Kozub. Devatenáctiletý kouzelník Tomáš Podzimek z Horek u Nové Paky ale nedělá pouze karetní triky a mikromagii.

Tomáš Podzimek čaruje s Jičínským deníkem! | Video: Tomáš Podzimek

Místo pozvánky do Školy čar a kouzel v Bradavicích sice dostal přijímací dopis z ČVUT, mladý kouzelník ale přesto studuje magii na mezinárodních kurzech a svůj um předvádí i v Americe nebo Dubaji. A nyní jeho kouzla uvidí miliony diváků v televizní soutěži Česko Slovensko má talent.

Kouzelnické začátky

Svou první kouzelnickou sadu dostal Tomáš Podzimek před deseti lety od své tety. "Asi si říkala, že jsem kreativní, chvilku neposedím a nezavřu pusu. Tak mi dala něco, co mě zabaví. Schoval jsem se pod jídelní stůl, aby ostatní neviděli, jak to dělám. A ještě ten den jsem rodině předvedl první dvě kouzla," vypráví o svých čarodějných začátcích.

Jako první se učil jednoduché triky s kartami a kouzla s provázkem a plastovými obručemi. To ale mladému kouzelníkovi přestalo stačit a postupně začal pátrat po složitější magii. "Začátky se táhnou a člověk si u prvních kouzel připadá trapně. První publikum většinou bývá babička nebo děda a ti se samozřejmě snaží vás podpořit. Ale sám jsem cítil, že toho moc neumím," říká.

Proto je podle něj v dnešní době mezi jeho vrstevníky tak málo kouzelníků. "Hodně mladých lidí nemá trpělivost pomalu jít od úplných začátků. Kouzlení se ale nedá urychlit. Na internetu sice jsou knihy kouzel, hodně z nich je v angličtině a hlavně předpokládají, že už máte základní znalosti. Když takovou pokročilejší knížku otevře úplný mudla, pravděpodobně v ní nic nenajde," dodává Tomáš.

Kouzelníkem na plný úvazek

Se svými kouzly vystupuje pro školy i v domovech důchodců, nabízí programy na svatby a vystoupil také na světovém veletrhu Expo 2020 v Dubaji. Letos v létě se zúčastnil mezinárodního kouzelnického kurzu ve Švédsku, kde pracoval na zdokonalení svých dovedností. "Zvláštní je, že se tam nedozvíte žádná nová tajemství. Už musíte něco umět, mít vlastní sadu kouzel, která vám lektoři pomohou vyšperkovat," vypráví Podzimek.

V květnu úspěšně složil maturitu a byl přijat na vysněnou ČVUT v Praze. Kromě kouzlení se totiž zajímá o technologie. Nástup na vysokou školu se ale rozhodl odložit. "Chci si vyzkoušet, jaké to je kouzlit na plný úvazek. Když jsem začal jezdit po vystoupeních, zhoršily se mi studijní výsledky. Se školou to totiž nejde moc dobře skloubit," říká mladík, který nyní plánuje nová vystoupení, do kterých chce kromě triků na pódiu zahrnout také využití technologií a promítání.

V září bude svým uměním bavit a udivovat návštěvníky festivalu Jičín - město pohádky, pro který se letos stal dvorním kouzelníkem. Ještě předtím ale ovládne televizní obrazovky. "Zúčastnil jsem se soutěže Česko Slovensko má talent 2023. Budu hned v prvním díle, který se vysílá v neděli 3. září," zve k obrazovkám všechny, kteří se rádi nechávají ohromit magickými představeními. Jak na castingu dopadl si ale zatím nechává pro sebe.