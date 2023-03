Plánovanou koupi nyní zkomplikoval znalecký posudek, který budovu ocenil o dva miliony levněji, než za kolik ji nabízí současný majitel. „Byl bych rád, kdyby tam to zázemí vzniklo, ale je to velké riziko. Teď je proti koupi ten znalecký posudek, který je o dva miliony nižší," vyjádřil se k záměru starosta Jan Malý. Na rozhodnutí má město necelé tři měsíce.

Majitel, kterého zastupuje společnost Rezidence Slaný Wilsonona s.r.o., má v tuto chvíli totiž zájemce, který je ochotný za 4,9 milionu nemovitost koupit. Ze zákona má ale majitel povinnost o tom informovat město, které má předkupní právo. Pokud se do 3 měsíců nerozhodne tu nemovitost koupit, majitel bude mít volnou ruku k prodeji prvnímu zájemci.

O nemovitost projevil vážný zájem pardubický podnikatel s realitami a developer Matěj Dachovský. Jeho firma je připravená budovu koupit za cenu navrženou prodejcem, jakmile vyprší předkupní právo. „Jednám s prodejcem na základě jeho inzerátu, o cenovém odhadu města nic nevím,“ řekl Dachovský Deníku. Co prostorami zamýšlí ale zatím prozradit nechtěl.

Znalec odhadl nemovitost na pouhých 2,9 milionu korun. Starosta k tomu ještě připomněl, že město by muselo dodělat rekonstrukci podle toho, jak se prostor bude využívat. A následně najít někoho, kdo si to za jejich podmínek pronajme. „Já bych byl rád, kdyby tam bylo občerstvení a kdyby majitel respektoval naše požadavky. Ale to někdy nevyjde," předestřel své stanovisko Malý.

Rada města Jičína projednávala záměr s novými poznatky na zasedání minulou středu, o koupit zatím nehlasovali. Starosta dal podle svých slov radním dva týdny na rozmyšlenou.

Na dalším jednání potom bude rada hlasovat o stanovisku, které představí na příštím jednání zastupitelstva.

O vytvoření čekárny na stávajícím autobusovém nádraží dlouhodobě usiluje také zbytek zastupitelstva, ve svých programech to před volbami měly i opoziční strany. „Budeme k této problematice mít jednání, takže jsme se domluvili, že se k tomu ze strategických důvodů zatím vyjadřovat nebudeme,“ řekl lídr Patriotů a sportovců Jan Zachoval.

Na rozhodnutí, zda uplatní předkupní právo a budovu koupí, má město nyní dva a půl měsíce.

Na autobusovém nádraží v Jičíně není kde v suchu a pohodlí počkat na spoj domů, do práce nebo na výlet. To ví každý, kdo někdy autobusem z Jičína cestoval. Velké asfaltové prostranství, pár laviček, jedna plexisklová stříška a chabě zastřešené centrální nástupiště zcela nevyhovuje dopravní vytíženosti turisty vyhledávaného okresního města.

Autobusové nádraží navíc využívají také lidé z širokého okolí, kteří do Jičína dojíždí za prací, k lékaři nebo na nákupy. „Několikrát jsem se u lékaře setkal se zmatenými lidmi z Nové Paky i odjinud, kteří se neměli na autobusovém nádraží kde schovat. Zvlášť pro starší lidi je to náročné," vyslovil se pro vytvoření čekárny Jičíňák Jaroslav V.

Proto zprávy o záměru radnice koupit budovu bývalé čekárny a obnovit zde zázemí pro cestující vyvolaly mezi místními převážně nadšení. „Hurá! Stalo se mi, že jsem zmokla od hlavy až k patě, protože se nebylo kam schovat. Angína mě pak na 14 dní vyřadila. Přeji všem cestujícím pohodlí,“ pochválila záměr také Olga J.

Původně zázemí zajišťovala právě budova čekárny v rohu nádraží, Podíl na vlastnictví se ale rozdělil mezi město a soukromou firmu. Radnice potom podle starosty před třemi lety svůj podíl firmě prodala. Nyní na podnět občanů a zastupitelstva usiluje o koupi celého objektu, který je po loňské rekonstrukci uzpůsobený na vznik prodejny, občerstvení, kavárny nebo právě čekárny.

Problematika autobusového nádraží tíží Jičín už dlouho. V uplynulých letech si radnice nachala od architekta Patrika Kotase, který projektoval například hradecký Terminál HD, vypracovat studii nové podoby autobusáku, který by měl být rozdělený na dvě části. Spolu s projektem by mělo dojít také ke změně dopravního řešení a opravě silnice v blízkém okolí nádraží. Realizace nákladného projektu ale zatím není na pořadu dne, vznik zázemí nebo čekárny by proto usnadnil život jičínským cestujícím. (kcl)