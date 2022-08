Kostel čeká léta na rekonstrukci. Příští rok by se mělo začít od střechy

O tom, že by se kostel sv. Jakuba Většího v Kopidlně mohl dočkat nové střechy a brzy i celkové rekonstrukce, se mluví už několik let. Nyní se zdá, že by práce mohly konečně začít. Naději na nový kabát barokního kostela dala už před rokem starostka Kopidlna Hana Masáková. "Dlouho jsme se snažili tlačit na církev, aby kostel opravila. Měli problém sehnat projektanta, ale nyní to vypadá slibně," uvedla. Stavba z počátku 18. století je zapsaná na seznamu kulturních památek a patří k dominantám městečka.

Kostel sv. Jakuba Většího by se brzy mohl dočkat nové střechy. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Sakrální stavba v centru města stojí na místě původního gotického kostela, který v druhé polovině 17. století vyhořel. Kostel sv. Jakuba Většího byl dokončen v roce 1705 stavitelem Filipem Spannbrückerem, který se zřejmě inspiroval italským architektem Santinim. Okolo kostela se nachází unikátní galerie barokních soch a patří k němu také přilehlá fara, která je v současnosti rovněž v nevyhovujícím stavu. Na seznamu kulturních památek je kostel zapsaný od roku 1958. Letos v létě zvěsti o blížící se opravě střechy potvrdila také Michaela Havelková, vedoucí infocentra a místní knihovny, která sídlí přímo naproti. "Také už jsem slyšela, že by se rekonstrukce měla blížit a církvi se konečně podařilo zajistit zatím alespoň střechu," zmínila. Podle administrátora jičínské farnosti a správce církevního majetku ve farnosti Kopidlno, faráře Prokopa Tobka by se s rekonstrukcí mohlo začít příští rok a následovat by měly také další opravy kostela. "Chtěli jsme začít už letos, ale nepodařilo se nám sehnat peníze. Máme hotový projekt a letos opět budeme žádat o příspěvek kraj a ministerstvo kultury. Pokud to dopadne, chtěli bychom s pracemi začít už příští rok," přiblížil Tobek. Stav kostela dlouho trápil nejen církev, ale především vedení města a místní obyvatele. Staticky je sice podle starostky v pořádku, jeho oprýskaný vzhled, zašlá omítka a neudržovaná střecha ovšem nezapadají do rychle vzkvétajícího opraveného centra města. Památka, která se hlavně v období kolem Vánoc stává středobodem dění v Kopidlně, ho dostatečně nereprezentuje. "Je to dominanta Kopidlna a od pohledu je jasné, že potřebuje kompletní rekonstrukci. Nebezpečný ale nejspíš není, takže nám snad nespadne," dodala Masáková.

