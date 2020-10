DŮLEŽITÁ ČÍSLA

Bezplatná informační linka Hygienické služby České republiky 1221

Po - Pá: 8:00 - 19:00, So - Ne: 9:00 - 16:30



Koronavirus infolinka KHS Královéhradeckého kraje

495 058 111

e-mail: koronavirus@khshk.cz

Úřední hodiny: pondělí 8 - 12 a 13 - 14 hodin

středa 11 - 12 a 13 - 17 hodin

Ve středu 28. října je státní svátek, úřední hodiny budou přesunuté na čtvrtek 29. října.

Infolinky Státního zdravotního ústavu (nonstop):

724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Roušky

Opět platí povinné nošení roušek.

- Pokrývku úst a nosu musejí mít lidé ve všech prostředcích veřejné dopravy včetně taxi, ve všech vnitřních prostorách (úřady, obchody, nákupní centra, firmy, banky, nemocnice, lékárny, ústavy sociální péče atd.). Na zastávkách MHD.

- Roušky jsou povinné rovněž na veřejnosti ve městech a obcích, pokud není možné dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních.

- Roušky jsou povinné v autě, přičemž povinnost se nebude vztahovat na řidiče, který pojede sám, nebo se členy rodiny. Nařízení platí pro celou Českou republiku.

- Výjimku z nošení roušek mají děti do dvou let a osoby s poruchou intelektu. Nemusí je nosit ani moderátoři, vystupující umělci, soudci a další účastníci soudních jednání. Dále pak řidiči veřejné dopravy, kteří nepříjdou do přímého kontaktu s cestujícími, snoubenci během obřadu, osoby při fotografování.

Co dělat v případě potíží

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů, také ztráta chuti a čichu. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

Zrušené/přeložené akce

- Zavřená jsou divadla, kina, muzea, galerie, hrady a zámky, hvězdárny, veletrhy apod.

- Bohuslužeb se může účastnit jen 10 lidí.

Hořice, DK Koruna: Z důvodu přetrvávajících omezení kvůli pandemii covid-19 a vyhlášenému nouzovému stavu se koncert Hany Zagorové a Petra Rezka se skupinou BOOM!BAND Jiřího Dvořáka z plánovaného termínu 27. 10. 2020 přesouvá na nový, náhradní termín - 12. 10. 2021. Původně zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Hořice, DK Koruna: Tradiční jazzový festival Hořice JazzNights 2020 - ZRUŠENO BEZ NÁHRADY

Pohodový rodinný hudební festival v Jičíně Zažít nejvíc se z roku 2020 přesunul na 22.5.2021 od 12:00 do 23:00 hodin.

Zrušené sportovní a zábavní akce

Zavřeny jsou posilovny, fitness centra, sauny, solária, tělocvičny a vnitřní sportoviště.

Zavřeny jsou zoologické zahrady.

Nekonají se jak amatérské, tak profesionální sportovní soutěže (existují výjimky, které udělí hygiena)

Povolené akce

Procházky do přírody nejsou zakázany. Podmínkou je, že se lidé nesmí shlukovat.

Některé tipy na výlety najdete například ZDE.

Úřady

Jičín: pondělí 8 – 13 hodin a středa 12 – 17 hodin

V ostatních dnech lze využít podatelnu nebo telefonní kontakt na konkrétní odbor, popřípadě e-mail nebo datovou schránku.

Linky pro seniory: 734 685 430 a 730 589 191

Hořice: pondělí a středa 8 – 10 a 14 – 17 hodinInfocentrum zůstává otevřené v původní otevírací době. Městská knihovna je otevřená bez omezení.

Nová Paka: pondělí a středa 8 – 10 a 14 – 17 hodin

Miletín: pondělí 6 – 9 a 14 – 16 hodin

středa 8 – 11 a 14 – 16 hodin

Lázně Bělohrad: pondělí a středa 8 – 10 a 14 – 17 hodin

Železnice: pondělí a středa 10 – 12 a 13 – 16 hodin

Libáň: pondělí a středa 8 – 10 hodin a 14 – 17 hodin

Sobotka: pondělí a středa 12 – 17 hodin



Obchody a restaurace

Zavřené jsou restaurace, kavárny, bary, hospody atd. Fungovat mohou pouze přes výdejní okénka (ty musejí zavřít ve 20:00)

Zavřené jsou všechny obchody kromě potravin, drogerie, lékáren, operátoři či květinářství apod.

Odběrová místa na covid-19

Oblastní nemocnice Jičín a.s.



Adresa:

Bolzánova ulice 512, 506 01 Jičín

Telefonní číslo:

tel: 493582229

Upřesnění polohy:

Bolzanova ul., příjezd do drive-in z téže ulice

Příjem:

Osoby se žádánkou (od lékaře/KHS)

Způsob rezervace:

nutné objednání on-line na webu nemocnice

https://ea-covid-odber.onjc.cz/



Pracovní doba

Po: 07:30-15:30

Út: 07:30-15:30

St: 07:30-15:30

Čt: 07:30-15:30

Pá: 07:30-15:30