Od příštího týdne začne s velkou pravděpodobností v kraji ještě více narůstat počet případů onemocnění COVID-19. Nově totiž budou probíhat odběry na čtyřech místech: v Náchodě, Jičíně, Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové nad Labem.

„Máme snahu v co největší míře testovat,“ vysvětlil tento krok Aleš Cabicar, náměstek hejtmana pro zdravotnictví. „Čím více budeme testovat po celém kraji, tím bude narůstat počet nakažených osob. Není to špatně, protože o nich budeme vědět a budeme je mít pod kontrolou. V opačném případě by nárůst infikovaných osob zůstal skrytý a o to nebezpečnější,“ řekl.

Vzorky ze všech pěti nemocnic krajského zdravotnického holdingu bude analyzovat mikrobiologická laboratoř v Trutnově. Podle ředitele trutnovské nemocnice Miroslava Procházky odebrali zdravotníci během prvního týdne fungování odběrného místa zhruba stovku vzorků. Mikrobiologická laboratoř v Trutnově se připravuje, že počet zpracovávaných vzorků naroste. Snaží se navýšit kapacitu také technologicky.

V nemocničních areálech už vznikají stany, do kterých budou řidiči zajíždět. Ve všech špitálech půjde o režim drive-in. To znamená, že lidé, kteří dorazí na testy, se budou pohybovat pouze v autech, odkud jim zdravotníci odeberou vzorky. Vůbec nevstoupí dovnitř nemocnice.

Schází tyčinky na odběr vzorků

Aleš Cabicar ocenil ředitele nemocnic, že jsou na spuštění nových odběrových míst technicky připraveni. „Narážíme ale na nedostatek zdravotnického materiálu, který je k odběrům nutný,“ přiznal náměstek hejtmana, co jediné brzdí otevření odběrových míst.

Konkrétně jde o dlouhé odběrové tyčinky, kterými zdravotníci provádějí stěry ze sliznice. „Máme jich omezené množství, další dodávku máme přislíbenou. Nemá význam otevírat odběrné místo, pokud máme materiál na 1-2 dny,“ poznamenal Aleš Cabicar.

Podle Karolíny Matějů, která provádí odběry v Trutnově, je vyšetření poměrně nepříjemné právě kvůli tomu, že při výtěru na COVID-19 je potřeba setřít i část sliznice. „Dělá se proto, že chceme eliminovat chybu, která by vznikla špatným nebo nedostatečným odběrem,“ vysvětlila.

Její kolegyni Michaelu Sukovou překvapilo, v jakém rozpoložení lidé do odběrového stanu přijíždějí: "To bylo pro mě největší překvapení. Myslela jsem si, že ti lidé budou vystresovaní, ale oni jsou velmi milí. Více než o sebe mají strach o nás. Přejí nám, abychom to zvládli a nenakazili se, mají s námi soucit, podporují nás," potěšilo ji.