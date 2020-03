Úterní nařízení vlády ovlivnilo desítky sportovních i kulturních akcí po celém kraji. Pořadatelé naprosté většiny těch jednorázových rychle rozhodli o jejich zrušení či odložení. Neuskuteční se Zimní slavnosti Rampušák v Deštném v Orlických horách, předávání sportovních cen města v Trutnově, Pochod za Rumcajsem v Jičíně nebo veletrh cestovního ruchu v Hradci Králové. Konat se nebude ani populární festival Smiřické svátky hudby, který měl začít 21. března. Potvrdil to starosta Smiřic Luboš Tuzar: „Uskuteční se v náhradním termínu. Upřesníme ho podle toho, jak se situace s koronavirem vyvine."

Rušilo se už v úterý

Už v úterý zrušila svůj koncert v Hradci Králové hudební skupina Tata Bojs, nehrálo se ani plánované představení Osm žen v Klicperově divadle.

Právě divadla, kina a kulturní domy v různých městech a obcích přistupují k nařízení vlády rozdílně. Ke zrušení všech plánovaných představení přistoupilo Divadlo DRAK, Klicperovo divadlo s výjimkou menšího sálu ve studiu Beseda, akce zrušilo i trutnovské Společenské centrum UFFO, Společenské centrum Kino 70 v Dobrušce nebo hradecké multikino Cinestar.

Jak obejít zákaz? Snížit kapacitu

„Řešili jsme několik variant. Například snížení počtu sedadel na 99, ale nakonec jsme se rozhodli až do odvolání zrušit všechna naplánovaná představení,“ řekla Deníku mluvčí divadla DRAK Martina Marková.

Opačný přístup zvolilo například hradecké kino Bio Central. To sice zrušilo dnešní přednášky Ladislava Zibury, na které už prodalo více než sto vstupenek, ostatní program ale zachovává. Na každé představení bude až do odvolání snížená kapacita na sto diváků. Dál bude fungovat i kino v Rychnově nad Kněžnou, jehož kapacita nedosahuje vládou určené hranice nebo kino v Jičíně, které dočasně snižuje kapacitu ze 154 míst na 80.

Rodiče s dětmi doma

Nařízením vlády se od středečního dne zavírají všechny základní, střední i vysoké školy. Otevřené zůstávají mateřské školky a jesle. I tak budou desítky stovky rodičů v kraji řešit, jak zabezpečit své ratolesti. Rodiče, kteří zůstanou po uzavření škol doma se školáky do deseti let, mají podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) nárok na ošetřovné. Dostat by měli 60 procent základu příjmu.

Zatímco u zavírání škol nemají obce na výběr, u jiných institucí se přístup měst liší. Nad rámec povinných opatření uzavírají některá města například městské lázně. K takovému kroku se rozhodli v Hradci Králové nebo v Dobrušce, naopak v krytý bazén v Trutnově funguje dál.

Obchodním centrům se raději vyhněte

Otevřené zůstávají i všechna obchodní centra v kraji. Podle náměstka hradeckého primátora Martina Hanouska (Zelení) by se jim ale měli lidé co nejvíce vyhýbat. „V souvislosti s uzavřením škol doporučujeme všem rodičům apelovat na své děti, aby s ohledem na preventivní opatření zůstávaly co nejvíce doma a nezdržovaly se v místech s vyšším počtem lidí, jako jsou například obchodní centra,“ řekl náměstek pro oblast školství.