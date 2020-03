Zhruba pětkrát více vzorků testuje v těchto dnech v souvislosti s epidemií COVID-19 laboratoř molekulární biologie hradecké fakultní nemocnice. Od 6. března se sem dostávají vzorky nejenom z Královéhradeckého kraje, ale také z části Kraje Vysočina.

Respekt ano, strach ne

„Ještě před rozšířením viru jsme dělali zhruba šedesát testu denně, ale teď se opravdu nezastavíme a denně nám pod rukama projde na 300 testů,“ uvedla Kateřina Hrochová, která se na testování také podílí. Pracovníkům laboratoře prošly rukama i desítky vzorků s pozitivními výsledky a přiznávají, že z nového koronaviru mají respekt. „Strach, ale není na místě, máme vybavenou laboratoř i ochranné pomůcky,“ uvedla Hrochová. Pracovníci laboratoře se každý den snaží zvládnout nápor vzorků odebraných jak v nemocnici, tak i v jejím odběrovém centru. Do laboratoře pak míří vzorky ve speciálních obalech a následuje několikahodinový složitý proces, na jehož konci je jasné, zda je vzorek pozitivní či nikoliv. „Vzorek například putuje do izolátoru, kde se extrahuje virová nukleová kyselina, jež se dále přidává do amplifikační reakce. Celý proces trvá zhruba pět a půl hodiny,“ vysvětluje postup další z týmu hradecké laboratoře Radka Bolehovská a dodává, že laboratoř se snaží najít cesty, jak ještě zvýšit kapacitu rozborů. V navýšení kapacity by měl pomoci nově objednaný přístroj.

Náročnou práci laborantkám prý ulehčuje podpora veřejnosti pro zdravotníky. “Myslím, že budu mluvit za všechny, když poděkuji za všechny formy podpory. Například skauti nám přinesli roušky, lidé nám posílají buchty a některé firmy i oběd a večeře. Všem jsme za tu podporu vděčni. A moc si ji v této těžké době vážíme. Dodává nám novou energii do testování dalších a dalších vzorků, protože je to velmi náročné,“ řekla Hrochová.

Druhá laboratoř

Na začátku týdne se k hradecké laboratoři připojila i ta v Trutnově. Jak svoje nové role z první linie v boji s neviditelným nepřítelem vnímají zdejší zdravotníci, se svěřily dvě mladé ženy, které pracují ve zdejším odběrovém stanu - zdravotní sestra Michaela Suková a studentka Karolína Matějů. Mají obavy z možné nákazy? "Nemám strach už vůbec. Byla jsem z toho nervózní, dokud jsem byla doma a připravovala jsem se na to, že nastane moment, kdy sem půjdu. Ale když už jsem tady a už to fyzicky dělám, tak jsem v pohodě," odpověděla Michaela Suková.

Podobně na tom je i Karolína Matějů: "Ochraně, kterou mám na sobě věřím natolik, že se ani nebojím, že bych se mohla nakazit."

Ochranné pomůcky, které mají na sobě, znamenají sice dobrou ochranu, ale příliš pohodlné nejsou. "Ty čtyři hodiny jsou pro mě snesitelné, ale pokud bych v tom měla být osm hodin, tak už si to představit neumím bez toalety, bez pití," přiznala Michaela Suková. "Během odběrů se z toho nemůžeme svléknout a brýle a respirátor tlačí, ale čtyři hodiny se to dá zvládnout bez problémů," dodala Karolína Matějů.

Michaelu Sukovou překvapilo, v jakém rozpoložení lidé do odběrového stanu přijíždějí: "To bylo pro mě největší překvapení. Myslela jsem si, že ti lidé budou vystresovaní, ale oni jsou velmi milí. Více než o sebe mají strach o nás. Přejí nám, abychom to zvládli a nenakazili se, mají s námi soucit, podporují nás," potěšilo ji.