Kopidlnu, které slaví sto let, zazpívá i Dalibor Janda

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 22 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel ŘIDIČ/-KA ŘP SK. C (+E). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ŘIDIČ/-KA ŘP SK. C (+E) - pracoviště Heřmanice - Nová Paka., V případě zájmu volejte v době od 7:00 do 20:00 hod na tel.: 603477623 p. Číla Otakar., Požadujeme vyučení, ŘP skup. C, ŘP skup. E výhodou, profesní průkaz, kartu řidiče, spolehlivost., Nabízíme příspěvek na stravování, zvláštní peněžité odměny. Jedná se o vnitrostátní dopravu. Nástup možný dle dohody.. Pracoviště: Otakar číla - provozovna, 509 01 Nová Paka. Informace: Otakar Číla, +420 603 477 623.