Březen - měsíc čtenářů vyvrcholí v mnoha knihovnách oblíbenou akcí Noc s Andersenem, kdy mohou děti přespat přímo mezi knihami. V Kopidlně letos zajdou ještě o kus dál a připravují pro malé čtenáře magickou noc ve stylu Harryho Pottera.

Knihovna, Ilustrační foto. | Foto: Deník / Adam Knesl

Poslední březnový pátek se děti v podvečer sejdou v knihovně, budou rozděleny do čtyř kolejí, zahrají si famfrpál a uvaří kouzelné lektvary. Přihlášení je možné přímo v kopidlenské knihovně do 13. března, případně do naplnění maximální kapacity. Finanční příspěvek činí 100 korun, kouzelnické kostýmy vítány.