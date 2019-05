„Musíme provést kompletní rekonstrukci silnice s výměnou konstrukce vozovky a novým živičným povrchem,“ popisuje zakázku za 23 milionů Miroslav Gregor z Ředitelství silnic a dálnic Hradec Králové.

Kompletní uzavírka

Protože vozovka je úzká, ulice musí být kompletně uzavřena, a to od náměstí po železniční přejezd.

„Podnikatelům se budeme snažit zajistit přístup k jejich provozovnám nebo uzavření omezit na co nejkratší dobu,“ slibuje starostka města Hana Masáková.

Veškerý provoz bude během stavby veden po objízdných trasách. Z Jičína na Poděbrady bude veškerá doprava odkloněna do Lipové ulice, poté do ulice Tomáše Svobody a na náměstí se napojí na silnici I/32. V opačném směru od Poděbrad pojedou osobní vozy a autobusy ulicí Na Sklípku přes Cholenice, Vršce, Labouň a Žitětín zpět na silnice I/32. Nákladní doprava bude vedena přes Cholenice, Vršce až do Slavhostic a přes Češov zpět na křižovatku v Jičíněvsi. Tady musí ještě zadavatel vyřešit jeden zádrhel. Patnáctého června má být zahájena oprava silnice Slavhostice – Jičíněves za 30 milionů korun. Kam objížďka nákladní auta vyžene ještě není v této chvíli jasné.

Práci silničářů v Kopidlně zkomplikují vodohospodáři a energetici. Do země položí během rekonstrukce část kanalizace a elektrokabely.