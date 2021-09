DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ: S velkou slávou si v sobotu 4. září připomněli Kopidlenští 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Oslavy začaly už dopoledne slavnostními ceremoniemi, kterých se zúčastnil celý hasičský sbor, zástupci vedení města i kraje.

Na oslavách 140. výročí založení SDH Kopidlno se hasiči předvedli v plné parádě | Foto: Zbyněk Tůma

"Rád bych vám poděkoval za veškerou práci pro společnost, město a pro kraj. Ať vám vaše stanice poskytuje dobré zázemí nejen pro výjezdy, ale i pro kulturní, společenskou činnost a pro práci s mládeží. Ať se členové jednotky vždy vrátí úspěšně ze zásahu ve zdraví! A do dalších 140 let vše dobré!" popřál do budoucna na sociálních sítích krajský zastupitel Jiří Štěpán. Hasiči měli připravený doprovodný program pro malé i velké. Samozřejmostí byly ukázky historické i moderní techniky, ti odvážnější si mohli vyzkoušet ukázku vyprošťování z auta a nejrůznější soutěže. "Myslím, že program je opravdu bohatý. Odpoledne pro starší občany zahraje dechovka, večer je v plánu zábava. A bude i občerstvení," zvala před akcí starostka města Hana Masáková.