"Dlouho jsme se snažili tlačit na církev, aby kostel opravila. Měli dlouho problém sehnat projektanta, ale nyní to vypadá slibně," uvedla starostka města Hana Masáková. Podle ní se pravděpodobně začne opravou střechy. "Jsem ráda, že se to posunulo. Kostel snad není nebezpečný. Jen ten vzhled," doplnila.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.