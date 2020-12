Už mnoho let se organizace Fairtrade Česko a Slovensko snaží pomoci lidem ze zemí Afriky, Asie a latinské Ameriky uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Přispívá k tomu právě projekt fair trade (spravedlivý obchod), kdy pěstitelé, zaměstnanci a řemeslníci mají šanci získat za své plodiny a výrobky dobrou výkupní cenu a fairtradový příplatek. Pomoci může každý, kdo zakoupí výrobky s tímto logem.

Do projektu se v kraji po hradecké škole v Kuklenách zapojila i Základní a mateřská škola Kopidlno, která usiluje o získání označení Fairtradové školy.

Covid komplikuje

„Do projektu jsme se přihlásili koncem června, seznámil jsem s ním kolegy. Čekali jsme na září, až přijdou děti a začneme na programu pracovat. Bohužel nás zastavila druhá covidová vlna,“ postěžoval si učitel Václav Hylmar, který je hybnou silou této smysluplné aktivity.

V září vznikla na škole řídicí skupina k podpoře fair trade. Pracuje v ní i Daniela Van. „Viděla jsem štítky FT u nás v obchodě, ale nevěděla jsem, co to znamená. Chtěla bych těm lidem pomoci,“ říká usměvavá Daniela.

„Vím, že existují nějaké nadace. Moc se mně to líbí, protože někteří lidé nemají peníze a nadace jim pomáhají k lepšímu životu. Tady můžeme pomoci i my. Našim se to taky moc líbí,“ míní šesťačka Daniela Šímová.

Od mateřské školy

Kampaň Fairtrade (FT) je zařazena do školního vzdělávacího programu. V mateřské škole děti pro výuku využívají pexesa. „Na obrázcích mají komodity, které se řadí do programu fair trade jako káva, kakao, banány, čaj a třtinový cukr. K produktu si přiřazují rostlinu, ze které se surovina získává,“ popisuje Václav Hylmar nenásilnou formu vzdělávání u malých dětí.

Na nižším stupni si školáci vytvořili nástěnku, kde shromažďují obaly od výrobků s logem FT a v družině pak debatují o tom, kdo doma nakupuje produkty s touto značkou.

U starších žáků je problematika zařazena trvale do vyučování.

„Je to pro ně novinka, ale musím přiznat, že dost atraktivní. V zeměpisu pro ni máme prostor,“ vnímá projekt učitelka Andrea Šulcová.

„Vysvětlujeme dětem globální souvislosti. To, že i když my žijeme v relativně přívětivém prostředí, neznamená to, že tak žijí všechny děti. Tím, že projekt podporujeme, můžeme dětem na druhém konci světa svým způsobem pomoci. Díky nám se dostanou do škol, nemusí otročit na plantážích, vyrábět boty,“ popisuje pedagog význam iniciativy.

Sám vidí přínos i v tom, že pokud lidé budou mít důstojné podmínky k životu, nemusí se dál kácet lesy, prodávat dřevo, zabíjet zvířata.

Podle Václava Hylmara projekt motivuje žáky k podnikavosti, společnému úsilí něco dokázat i soutěžit. „Překvapilo mě, že si to vzaly děti hned za své, přenesly nové poznatky i domů. Pátrají po výrobcích ve spíži a nebo inspirují při nákupu rodiče,“ vnímá pedagog první úspěchy.

Škola nyní musí splnit pět kritérií, aby dosáhla na označení Fairtradové školy. Titul by chtěla převzít v příštím roce, kdy bude dokončena rekonstrukce hlavní budovy a škola si připomene sto let existence.