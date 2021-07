“Teď všechno záleží na úřadech, ale předpokládáme otevření na konci srpna,” uvedl obchodní manažer Tomáš Hrubý. Okolo stavby se v minulosti vedlo mnoho sporů, obyvatelé satelitního městečka dokonce svůj protest vyjádřili peticí. S tou ale neuspěli a nyní se zdá, že si na nové obchody začínají zvykat.

Záměr výstavby obchodního komplexu ležel na jičínské radnici už od roku 2010. Až před dvěma lety se ale začali ozývat obyvatelé Robous, že se stavbou nesouhlasí. Podle vedení společnosti Traxial se lidé obávali hlavně navýšení dopravy a emisí, především hlukových. Nejbližší sousedé si také stěžovali na zkažený výhled. Ani tento argument ovšem neprošel.

Situace vyústila až k sepsání petice. “Nejvíce námitek měli obyvatelé nejbližších pozemků. Ostatní se poté k jejich petici připojili,” vysvětlil místostarosta Jičína Jan Jiřička.

O kauze jsme již psali:

Nyní, těsně před otevřením nových obchodů, se ale zdá, že nevole sousedů začíná povolovat. “Už je to dva roky, co se protestovalo. Teď už mi to tak nevadí,” doplnil jeden z místních, který žije přímo naproti novým prodejnám.

Podle obchodního manažera investiční společnosti Traxial Tomáše Hrubého se firmě podařilo najít vhodné kompromisy, aby se výstavba mohla uskutečnit. “Snažili jsme se vyjít místním ve všem vstříc. Měli na nás požadavky, které se nám podařilo splnit, takže si myslím, že jsme krizi zažehnali,” uvedl Hrubý. Po dohodě s nejbližšími sousedy postaví firma mezi oběma objekty protihlukovou stěnu, v nejbližších týdnech by také měli dělníci vysadit na zadních stranách budov stromy a popínavou zeleň, která má zpříjemnit výhled na komplex.

Západní část osady Robousy u Jičína v posledních letech zažívá jednu stavbu za druhou. Na začátku letošního června skončila výstavba nové silniční přeložky do Valdic, nedávno také začala stavby polyfunkčního domu přímo u kruhového objezdu na začátku osady. Asi největší kontroverze se ale v minulosti pojily právě s výstavbou Retail parku, který zahrnuje novou prodejnu nábytku JYSK a obchod se sekačkami Hecht Motors.

Největšími odpůrci stavby byla rodina Šťastných, která přímo sousedí s nově vznikajícím centrem.

“Podle mých informací se ale nakonec podařilo vyhovět i jim, takže se ve stavebním řízení neodvolali a s investorem se dohodli na alternativních řešeních,” doplnil Jiřička.

S ortopedem Eduardem Šťastným se Deník snažil spojit, nepodařilo se ho ale zastihnout. Podle Jiřičky ale o dohodě vypovídá právě fakt, že k dalším sporům už v uplynulých dvou letech nedošlo.