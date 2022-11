Dlouho očekávaná stavba dálnice D35 na Jičínsku se dalším významným krokem posunula kupředu. Dálnice, která by měla výrazně ulevit dopravě na tahu I/35 z Úlibic do Hradce, by mohla být hotová v roce 2028, už o dva roky dříve by se podle aktuálních informací ŘSD měli řidiči projet po autostrádě z Hořic až do krajského města. Rok po získání stavebního povolení začali na úseku mezi Hořicemi a Sadovou pracovat archeologové.

„Na 10,5 km dlouhou stavbu D35 je vydáno stavební povolení v právní moci a dokončuje se majetkoprávní příprava. V listopadu tohoto roku bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele a se stavbou předpokládáme začít během příštího roku," uvedl ředitel ŘSD Radek Mátl.

Zdroj: Youtube

Stavební povolení pro úsek Hořice – Sadová získalo ŘSD loni v říjnu, ještě před nabytím právní moci se ale zdálo, že se stavba výrazně protáhne. Rozklad proti rozhodnutí totiž podaly obce Sadová a Sovětice. Místí se totiž obávali komplikací spojených s průjezdem těžké techniky po nezpevněných cestách.

„Stavebník má povinnost zamezit pohybu vozidel stavby mimo určené trasy. V praxi to ovšem znamená, že dopravci, kteří budou vybrání zhotovitelem této stavby D35, budou využívat, jako je to vždy a všude, nejbližší a pro ně ekonomicky nejúspornější trasy ke stavbě. To přináší pro naši obec stovky a stovky nákladních vozidel křižujících vesnici v obou směrech,“ zdůvodnil starosta Sadové Dušan Jedlička. S ŘSD se obcím nakonec podařilo najít vhodný kompromis. Oba starostové se shodli, že v žádném případě nechtějí stavbu blokovat a ŘSD jim nabídlo vhodnější řešení průjezdu těžkých strojů.

Trasa budoucí dálnice D35Zdroj: ŘSD

Severovýchodní spojka

Mezi Sadovou a Hořicemi vznikne 14 mostů, jedna mimoúrovňová a pět úrovňových křižovatek a šest protihlukových stěn. Stavba by podle současných odhadů měla stát 3,2 miliardy korun bez DPH. Současně s úsekem mezi Hořicemi a Sadovou by měl začít vznikat také navazující úsek dálnice do Plotiště. Tím by mělo už v roce 2026 dojít k dálničnímu propojení Hořic a Hradce.

Budoucnost dalších úseků ve směru na Liberec zatím není jistá. Podle dosavadních vizí by měl do roku 2028 stát také úsek z Hořic do Úlibic. Na něm se mohou řidiči těšit na velkou odpočívku u Holovous, kde vznikne mimo jiné parkovací stání pro 148 osobních aut, 140 kamionů, 22 karavanů a obytných vozů, 16 autobusů a dvě nadrozměrné soupravy.

U Chomutic povede mimoúrovňová křižovatka k centru pro údržbu dálnice a sídlu dálniční policie a u Úlibic D35 velkou křižovatkou naváže na tahy I/35 a I/16. Jestli a kdy dojde k dálničnímu propojení Úlibic a Turnova a tím přímému propojení Liberce s Olomoucí, bude jasné v následujících letech.