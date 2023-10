Před deseti lety si Hořičtí velmi přáli, aby společnost Lidl hřiště ve městě vybudovala, nyní se situace změnila. Rákosníčkovo hřiště ze sídliště Pod Lipou během října zmizí. Lidem z okolních bytů vadil velký hluk. Žádná opatření údajně nepomohla.

Rákosníčkovo hřiště. Odstranění herních prvků bude provedeno pracovníky TS Hořice v průběhu měsíce října. | Foto: MěÚ Hořice

„Vzhledem k častým a oprávněným stížnostem na nadměrný hluk v bezprostřední blízkosti bytů bylo rozhodnuto o ukončení provozu bývalého Rákosníčkova hřiště. Bohužel, veškerá opatření - změna provozního řádu, kamerový systém, zamykání hřiště dle návštěvního řádu či zvýšené dozorování městskou policií nebyla pro nápravu stavu dostatečně účinná," vysvětluje ředitel Sportovního zařízení města Hořice Petr Rücker. Herní prvky odstraní pracovníci Technických služeb Hořice už v průběhu měsíce října.

Toto rozhodnutí se na facebookovém profilu města nesetkalo s příliš kladnou odezvou. Ba naopak. „Tohle je za mě velmi špatně. Hřiště do obytných zón patří - a zvlášť na největší sídliště ve městě. Není to přeci žádná vyloučená lokalita. Bydlení ve městě má své výhody i nevýhody. Jednou z nevýhod je to, že poskytuje služby, které holt dělají nějaký hluk. Třeba po náměstí jezdí auta, zahrádky restaurací také nejsou bezhlučné. Už teď Hořice vymírají a mají tu podprůměrně mladých - takže to podpoříme tím, že zrušíme dětské hřiště… Jo a pak se nadává, že děti furt sedí doma u počítače," reagoval v diskuzi například Jindřich Sarson. Stejný názor má i Olga Košťálová. „Hřiště je hřiště, za mě místo, kde děti můžou vřískat. Občané Hořic si to vybojovali v soutěži pořádané Lidlem a teď jim město to hřiště zruší?" podivuje se.

Do diskuze se s vysvětlením o osudu hřiště zapojil také starosta Hořic Martin Pour. „Toto hřiště jsem "hájil" několik let, kdy bylo opravdu mnoho a mnoho připomínek, negací a výhrad. Bohužel stav už byl neudržitelný a žádné z opatření, a bylo jich hodně, nefungovalo a nešvary a velké problémy zde přetrvávaly včetně například sbírání injekčních stříkaček i opravdu hluku a dalších problémů zasahující do klidného žití nejen v přilehlém bytovém domě," vysvětluje starosta. Negativní informace o provozu mělo vedení města od policie, provozovatele i dalších. Použitelné herní prvky budou podle starosty osazeny na další dětská hřiště, například u hasičárny či u bazénu. „Město plánuje rozšíření dalších stávajících dětských hřišť, tak aby tato nabídka ve spádovém území byla pro děti a rodiče zachována respektive i rozšířena," slibuje Martin Pour.

Rákosníčkovo dětské hřiště sloužilo v Hořicích po dobu deseti let, kdy trvala nutná udržitelnost z důvodu dotace a následné smlouvy se společností Lidl Česká republika. Děti ze sídliště Pod Lipou budou moci využít dětská hřiště v blízkém okolí, a to buď v areálu bazénu či ve Smetanových sadech.