Tomu se v blízké budoucnosti mohou dopředu vyhnout, parkování v Jičíně totiž zaplatí přes mobilní aplikaci. „Půjde o vylepšení v úhradě parkovného, která bude pro řidiče mnohem pohodlnější," uvedl mluvčí radnice Jan Jireš.

Parkování v Jičíně je dlouhodobě jeden z nejpalčivějších problémů, které nejen strážníci městské policie musí řešit. Systém placeného parkování zejména na náměstí a v přilehlých ulicích už potrápilo nejednoho řidiče. „Přijeli jsme do Jičína poprvé, náměstí rozdělené na třetiny nás zmátlo, ale moc jsme to neřešili. A odpoledne jsme na autě našli předvolání na strážnici," popisal nepříjemný zážitek pan Karel, který nedávno dostal pokutu, když do Jičína přijel s rodinou na výlet. Nakonec se mu podařilo dohodnout nejnižší sazbu a zaplatil pouze 200 korun. Od strážníka si raději nechal systém parkování vysvětlit, aby do budoucna neudělal stejnou chybu.

Sobotecké rozdělily první změny na náměstí. Je širší zastávka a ubylo parkování

Pro řidiče, kteří po jičínských ulicích bezradně pátrají po automatu, nebo zrovna nemají po kapsách drobné, chystá Jičín dobrou zprávu.