Komunista Ondráček rezignoval na post šéfa sněmovní komise pro GIBS

Stavebnictví - Stavebnictví Ostatní stavební technici23 800 Kč

Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu TECHNIK/ČKA PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVEB. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23800 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: TECHNIK/ČKA PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVEB - pracoviště Jičín., Životopisy zasílejte nejpozději do 31.3. 2018 na adresu: ludmila.vlckova@uskhk.eu , Do předmětu uveďte "technik PRS JC". Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru., Požadujeme:, - vzdělání SPŠ stavební nebo VŠ obor dopravní stavby (i pro absolventy), - znalost stavebního zákona výhodou, orientace v ČSN, - řidičský průkaz sk. B, - znalost práce na PC (Microsoft Office: Word, Excel, Outlook), - samostatnost, flexibilita, spolehlivost, Náplň práce:, Při přípravě staveb - Připravuje podklady pro investiční záměry. Zajišťuje přípravu staveb, zadání vypracování projektové dokumentace (průzkum, diagnostika a stavební dokumentace), její posouzení a schválení. Zajišťuje majetkovou přípravu staveb (příprava podkladů pro správní řízení, zjištění vlastníků nemovitostí a další podklady pro jednání o výkupech pozemků, příprava příslušných smluv. Zajištění povolení staveb dle stavebního a silničního zákona, projektových dokumentací, zpracování technických podkladů pro výběrová řízení objednatele. Vypracovává jednoduché rozpočty staveb., Při realizace staveb - Zajišťuje výkon technického dozoru staveb. Provádí kontrolu jakosti u zhotovitelů dle platných předpisů a odpovídá za převzetí prací a fakturaci stavby dle schválené PD. Zajišťuje užívání stavby dle stavebního zákona. Připravuje podklady pro zařazení stavby do majetku objednatele. Zajišťuje majetkové vypořádání dokončené stavby, kontroluje dodržování stavebního zákona a předpisů o dokumentaci staveb, účastní se posuzování, schvalování a uvádění do trvalého provozu staveb na spravované silniční síti. Zajišťuje potřebné podklady pro realizaci dotačních titulů. Sleduje stavbu v záruční době, v případě výskytu vad, zajišťuje jejich odstranění. , Nabízíme:, - dobré zázemí stabilní společnosti, pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, - stravenky v hodnotě 100,- Kč, - průměrná roční hrubá mzda 380.000,- Kč včetně odměn, základní mzdové ohodnocení 23.800,-Kč, - příspěvek na "penzijní připojištění nebo spoření" ve výši 1500,- Kč/měsíc, Termín nástupu:, - dohodou. Pracoviště: Údržba silnic královéhradeckého kraje a.s., oblast jičín [741], M. Koněva, č.p. 467, 506 01 Jičín 1. Informace: Ludmila Vlčková, +420 495 540 219;725 929 139.

Cestovní ruch a hotelnictví - Cestovní ruch a hotelnictví Recepční v hotelu20 000 Kč

Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních RECEPČNÍ. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Do Hotelu Jičín hledáme novou recepční., Požadavky anglický nebo německý jazyk, znalost práce na pc, komunikativnost, sympatické vystupování, znalost oboru výhodou., Pracovní doba, ranní směny od 6.30. do 15.00., Nástupní mzda 20 000,-kč, po zkušební době plus 15%., Životopisy zasílejte na ceskyraj@hoteljicin.cz nebo tel 777 330 363 Jan Ent. Pracoviště: Hotel jičín s.r.o., Havlíčkova, č.p. 21, 506 01 Jičín 1. Informace: Jan Ent, +420 777 330 363.

Výroba - Výroba Technici elektronici přístrojů, strojů a25 000 Kč

Technici projektanti, konstruktéři v ostatních průmyslových oborech 3D KONSTRUKTÉR/KA. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: 3D KONSTRUKTÉR/KA - pracoviště Hořice., Kontaktní osoba: ing. František Kuneš, tel.: +420 737 352 567, mail: info@weldproject.cz, , Náplň práce:, Konstruktér vypracovává konstrukční řešení pro výrobky v rámci předem dané koncepce, vytváří výkresy, kusovníky a zajišťuje výrobní dokumentaci, vytváří požadavky pro nákup materiálu na zakázky, má zodpovědnost za technickou podporu při výrobě zařízení, koordinaci montáže a validaci prototypů u daných projektů, komunikuje se zákazníkem ohledně jeho požadavků na design jednotlivých produktů, jedná s dodavateli., , Požadujeme:, Minimální požadavky vzdělání: odborné vzdělání technického směru, Technickou samostatnost, orientaci v technické dokumentaci,aktivní přístup, tvořivost, pečlivost, spolehlivost, ochotu učit se novým věcem, řidičský průkaz B. výhodou, zkušenost s 3D CAD SW (SolidWorks, Autodesk Inventor nebo Catia) výhodou. , , Nabízíme:, Dobrou týmovou spolupráci, možnost seberealizace, motivační finanční ohodnocení, pružnou pracovní dobu, po zapracování týden dovolené navíc a možnost stravenek. Mzda: 25-35000,- Kč. Vhodné i pro absolventy.. Pracoviště: Weld project, s.r.o. - provozovna, Husova, č.p. 2153, 508 01 Hořice v Podkrkonoší. Informace: František Kuneš, .

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Finanční poradce20 000 Kč

Finanční poradci specialisté Osobní bankéř/ka - Jičín. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu: Žižkovo náměstí 4, Jičín, Kontakt: Markéta Hudeczková Ing.,e-mail: marketa.hudeczkova@moneta.cz, , Osobní bankéř/ka – Jičín, Nemáte pracovní zkušenosti? Nevadí. Už nějaké máte? Skvěle! Staňte se odborníkem na finance, který dokáže poradit. U nás dostanete příležitost ať už jste čerstvě po škole nebo je Vám třeba přes 50. A hlavně, pro dobré prodejce máme dobrou odměnu., , U NÁS BUDETE, Pečovat o naše klienty, radit jim při výběru a prodávat naše produkty a služby na obchodním místě, Telefonicky zajišťovat servis našim klientům, Pracovat s bankovními systémy a aplikacemi, Připravovat potřebné dokumenty , Sdílet své zkušenosti s kolegy, , BEZ ČEHO SE NEOBEJDETE, Minimálně SŠ vzdělání s maturitou, Znalosti práce na počítači, Předložení výpisu z rejstříku trestů při nástupu, , CO VÁM NABÍDNEME, Rozmanité benefity – sami si zvolíte na co Vám přispějeme (může to být příspěvek na stravování, penzijní pojištění, volnočasové aktivity a mnoho dalšího), Kromě pěti dalších dní dovolené nad rámec zákona i další dny volna navíc, třeba když se necítíte fit , Příležitost k růstu s možností vypracování se na manažera nebo specialistu, Podporu ve Vašem vzdělávání od prvního dne, , Pozn. Výše finančního ohodnocení se odvíjí od plnění plánů a délky úvazku. Pracoviště: Moneta money bank a.s. - jičín, žižkovo náměstí 4, Žižkovo náměstí, č.p. 4, 506 01 Jičín 1. Informace: Markéta Hudeczková, .