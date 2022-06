Dlouhá rána a dopoledne na úřadech, omezené úřední hodiny a úmorné čekání ve vestibulu s užmoulaným lístečkem v ruce. Vyřízení byť jednoduchých poplatků za psa nebo svoz komunálního odpadu je pro většinu lidí noční můra, ze které jsou otrávení už několik dní předem. K úspoře času, peněz i nervů by mělo posloužit zavedení tzv. Portálu občana. Po dlouhém zvažování a jednáních se pro jeho zřízení rozhodli také jičínští radní. Má to ale háček - podle zkušeností z většiny měst napříč Českem lidé digitální komunikaci s úřady příliš nevyužívají.

Portál občana? Co to je? Tak znějí nejčastější odpovědi obyčejných lidí na otázku, zda souhlasí se zavedením digitálních úřadů v Jičíně. Za názvem se skrývá internetová aplikace, která pomáhá lidem komunikovat s úředníky z pohodlí domova bez čekání ve frontě. Formulář vyplní na svém počítači a poplatky za psa nebo popelnice uhradí přímo přes ověřené internetové bankovnictví.

Pořízení Portálu občana schválili jičínští radní na zasedání 25. května letošního roku. Po dvou neúspěšných vyjednáváních nakonec radní jednomyslně odsouhlasili další krok k digitalizaci jičínského úřadu a pověřili starostu Jana Malého a místostarostu Petra Hamáčka k vyjednávání o ceně s vybranou firmou Gordic. "Zvolili jsme variantu s nejnižšími pořizovacími náklady, která počítá s vytvořením připravovaného státního úložiště. Tím by se měly do budoucna snížit i náklady na další provoz," doplňuje ke stanovisku rady Hamáček.

Koncepce Portálu občana se v mnoha českých městech pomalu dostává do povědomí lidí, přesto se ale dosud většina veřejnosti využívání virtuálního úřadu brání. V Jičíně vycházelo vedení města ze zkušenosti 32 měst, která už Portál občana pořídila, přičemž nejúspěšnější z nich bylo Veselí nad Moravou. Právě z jejich zkušenosti chce Jičín vycházet při propagaci a zřizování vlastního rozhraní. Deník oslovil představitele čtyř měst napříč Českem, kde už Portál občana funguje, aby se podělili o své zkušenosti.

Za psa i popelnici zaplatit přes internet

Ve třech ze čtyř oslovených měst si sice pořízení Portálu občana pochvalují, přiznávají ale, že lidé si na koncept zvykají jen těžko a web využívají málo. "Portál máme v provozu dva roky a po technické stránce funguje výborně. Ale Aš má spádovou oblast přibližně s 18 tisíci občany, za rok portál využilo asi 150 z nich. Tedy necelé jedno procento. Obyčejný starší občan se podle mého názoru nechce učit nové věci a upřednostní osobní jednání. Nevadí mu absolvovat cestu, vystát frontu a u pokladny složit hotovost," míní tajemník úřadu v Aši Václav Stašek. Podle něj tkví kámen úrazu v neochotě lidí vyplnovat na počítači formuláře a registrovat se. Zároveň dodává, že na digitální komunikaci pozitivně reagují mladší lidé, kteří jsou zvyklí se na internetu pohybovat a nakupovat online.

Podobnou zkušenost mají také v Hradci Králové a v Příbrami. "Četnost požadavků vyřízených přes Portál občana není stále tak vysoká, jak bychom si přáli. Lze ale říct, že pozvolna roste, a to s ohledem na zlepšující se dostupnost autentizačních služeb," popisuje mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Šmídová s odkazem na tzv. bankovní identitu, díky které může člověk pohodlně zaplatit z domova, pokud má zřízené internetové bankovnictví. V Hradci lidé Portál občana využívají hlavně pro žádosti o dotace z rozpočtu města. Tyto žádosti totiž jinak než virtuálně podat nelze. Obecně ale všichni potvrzují, že lidé často portál používají pro uhrazení poplatků za psa nebo za svoz komunálního odpadu. Zároveň lze přes digitální formulář nahlásit změny a poplatek přímo uhradit.

Dluh, o kterém nevěděli

V Opavě mají s Portálem občana převážně dobré zkušenosti. "Osobně službu často využívám a jsem s ní spokojený. Začátky byly těžké, hlavně přesvědčit konzervativnější kolegy, že se to vyplatí. Ale se zřízením jsme neváhali, je to krok kupředu, kterému bychom se stejně nevyhnuli. A ročně ušetříme statisíce za tisk a distribuci složenek," vysvětluje mluvčí příbramské radnice Roman Konečný. Podle něj je služba pro občany výhodná také proto, že mohou mít jednoduchý přehled o svých platbách městu a případně zjistit, že mají vůči městu dluh například za psa a rovnou jej uhradit.

Důležitá je propagace

V Jičíně by podle předběžných informací mělo vzniknout 36 elektronických formulářů, díky kterým mohou lidé jednoduše podávat žádosti a komunikovat s úřadem. V některých městech postupně přestupují na bezformulářové řešení, které má užívání Portálu občana zpříjemnit a zjednodušit, zatím je to ale otázka budoucnosti.

Pro zvýšení zájmu o elektronickou komunikaci je podle jičínských radních i představitelů dalších měst především srozumitelné seznámení veřejnosti s prostředím a využitím portálu, ale také důsledná propagace, aby se o této možnosti dozvědělo co nejvíc lidí. V Jičíně by chtěli po vzoru Veselí nad Moravou například vytvořit návodné video. V Aši propagovali zavedení Portálu občana články v novinách, reportážemi v místní televizi nebo distribucí informačních letáků přímo do schránek. V Příbrami pravidelně propagují portál prostřednictvím městského zpravodaje.

Zástupci úřadů se shodují v jednom - digitalizace úřadů je nevyhnutelný krok kupředu a v budoucnu čeká všechny města. Stát navíc na města v postupném přesunu agendy do virtuálního prostředí naléhá. "Čím dříve se nám podaří občany přesvědčit k digitální komunikaci, tím příjemnější a rychlejší pro každého bude vyřizování svých záležitostí. Město Aš zavedení Portálu rozhodně nelituje a jiným městům jej doporučujeme," dodává Stašek.