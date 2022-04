Největší silniční novostavbou roku by měl být třicet let slibovaný obchvat Nové Paky. Výstavba přeložky I/16 má podle plánu začít v prvním čtvrtletí roku 2022 a potrvá několik let. První řidiči by po obchvatu za necelé dvě miliardy korun mohli svištět v roce 2025. První fáze stavby by neměly omezit dopravu v okolních obcích, podrobnosti bude Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zveřejňovat postupně. Letošní etapa bude podle krajského náměstka pro finance Rudolfa Cogana stát asi 400 milionů korun.

Omezení provozu na I/16 se ale řidiči stejně nevyhnou. Od dubna do června čeká rozsáhlá rekonstrukce jeden z mostů na jižním obchvatu Jičína. "Most je ve velmi špatném technickém stavu a oprava je skutečně nutná," vysvětlil starosta města Jan Malý. Úsek bude celé tři měsíce uzavřený a řidiče na trase provede kolem Jičína objížďka.

Směrem na Mladou Boleslav čeká letos silnici I/16 ještě jedno omezení. V katastru města Sobotka dojde k opravě porouchaného silničního tělesa. Provoz bude v úseku od května do července řízen kyvadlově.

Opravy čekají i další státovky v okrese. Na I/35 v Ostroměři bude ŘSD pracovat od dubna do května. Po celé dva měsíce by měli řidiči počítat s kyvadlovým provozem na vytíženém dopravním tahu na Hradec Králové. Ani směrem na Poděbrady se letos nevyhnou omezení. V Pševsi u Kopidlna bude od května až do září probíhat oprava mostu. I zde bude provoz řízen kyvadlově.

Před branou věznice si na muže počkala zásahovka. Dozorce ohrožoval žiletkou

Pokračuje také druhá etapa rekonstrukce silnice II/260 na hranici se Středočeským krajem nedaleko Dětenic. Letošní opravy vyjdou na 140 milionů a jsou hrazeny z evropských fondů.

Obyvatele Radimi a Dřevěnice jistě potěší, že pokračuje oprava silnice II/2864. Loni stihl kraj dokončit první etapu od Těšína přes Soběraz až k ceduli v Radimi. Letos bude ve stejném duchu pokračovat dál směrem na Dřevěnici. S rekonstrukcí za 37 milionů korun se nicméně pojí také úplná uzavírka, která bude v úseku platit od začátku června do konce září.

Samostatnou kapitolu děravých silnic tvoří komunikace uvnitř obcí. Přes drahé rekonsrukce velkých silnic se na ně často nedostává, přitom právě ty denně trápí stovky řidičů. V Jičíně se brzy dočká rekonstrukce Seifertova ulice. Celou letošní stavební sezónu zabere odfrézování povrchu a obnova a vytváření inženýrských sítí. K samotné rekonstrukci vozovky by mělo město přikročit už příští rok.

Velké plány má Údržba silnic KHK také s Lomnickou ulicí v Nové Pace. Stavební povolení bylo doručeno začátkem ledna, nyní se pracuje na vyhlášení soutěže o zhotovitele. Kraj má podle Cogana na projekt v letošním rozpočtu vyhrazených 15 milionů, zahájení je ale zatím v nedohlednu. "Údržba silnic na tom intenzivně pracuje, zdá se ale, že bude problém stihnout rozumnou stavební sezónu. Předpokládáme zahájení v srpnu 2022, nebo až v dubnu následujícího roku," uvedl.

Na Jičínsku pokračují i další silniční rekonstrukce. Ještě letos budou dělníci pracovat na opravě komunikací v Holovousech, až do května trvá omezení provozu na jičínském obchvatu z důvodu stavby protihlukové stěny a do dalších let se protáhnou také opravy ulic Ruská, Lomená a Šlejharova v Nové Pace.

Které silnice na Jičínsku se letos dočkají oprav

Město Jičín

I/16 obchvat Jičína, oprava mostu (duben-červen 2022)

Jičín - Seifertova, příprava na rekonstrukci, inženýrské sítě (duben-říjen 2022)

I/16 obchvat Jičína, výstavba protihlukové stěny, uzavření jednoho pruhu (do května 2022)

Okres Jičín

II/284 Nová Paka - Lomnická ulice (léto/podzim 2022)

II/280 Libáň - Dětenice - Osenice - Rokytňany (březen-říjen 2022, 2. etapa)

III/28430,31,32 Holovousy (březen-květen 2022)

III/2864 Radim - Dřevěnice (červen - září 2022)

I/16 Sobotka (květen-červenec 2022)

I/32 Kopidlno - Pševes, oprava mostu (květen-září 2022)

I/35 Ostroměř, oprava silnice (duben-květen 2022)

III/32834 Kovač (září 2022)