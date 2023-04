Po desítkách let žádostí se konečně dočkali. Novému vedení obce, které na podzim vystřídalo po dvanácti letech vystřídalo to stávající, se podařilo na krajském úřadě rozhýbat projekt rekonstrukce 800 metrů dlouhého úseku silnice z Úbislavic směrem na Zboží.

Slavnostního otevření téměř 800 metrů dlouhého úseku opravené komunikace se zúčastnili také náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Rudolf Cogan a ředitel Správy silnic Petr Kašpar. | Foto: Iva Kovářová

Opravu za 7 milionů korun krajská Správa silnic provedla v prvních dvou dubnových týdnech a tento týden ji náměstek hejtmana Rudolf Cogan, starosta Ivan Plachý a ředitel Správy silnic Petr Kašpar slavnostně otevřeli a oficiálně zprovoznili.

"Pro mne osobně byly minulé dva týdny rekonstrukce poměrně psychicky náročné, jsem perfekcionalista a skloubit hromady protichůdných požadavků bylo kolikrát takřka nemožné. Snad se podařilo rekonstrukci pohlídat co nejlépe, udělalo se to v nejlepší možné kvalitě a silnice nám vydrží hezká co nejdéle," inforomoval občany starosta Ivan Plachý.

Nové zastupitelstvo Úbislavic před týdnem oslavilo půl roku na úřadě a už nyní chystají i další plánované projekty a investice. "Před volbami hodně lidí volalo po změně, myslím (doufám), že ta změna se daří. Máme po desetiletích žádostí najednou za půl roku novou silnici, další úsek bude na řadě příští rok, obec žije, chystají se opravy cest po zimě, dětská skupina, rekonstrukce Obecního domu, vylepšení hřiště a prostoru okolo, jižní větev vodovodu Stav a další a další projekty. Snažíme se to tlačit s neutuchající energií. Baví nás to a děláme to srdcem," dodal starosta.