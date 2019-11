V Jičíně není navýšení nijak dramatické, jde o šedesát korun ročně, tedy pětikorunu měsíčně. Od příštího roku tak budou místní platit 552 korun. Důvodem zdražování je především růst mezd pracovníků, kteří odpad likvidují a navýšení samotných nákladů na svoz a likvidaci odpadu. Jako většina měst i Jičín se stále potýká s jistou ignorací toho, aby lidé zodpovědně třídili a tím snižovali náklady na likvidaci odpadu.

O stejný krok se pokusí v Trutnově, kde nyní platí obyvatelé města za odpad 480 korun. Od nového roku zde plánují navýšení o pětikorunu měsíčně, tedy na částku 540 korun. Návrh bude projednávat prosincová schůze zastupitelů. V Trutnově se poplatek neměnil od roku 2008.

Platit včas se vyplatí

Náchod už schválil navýšení základní sazby poplatku pro rok 2020 ze současných 650 Kč na 900 korun.

„Chceme však výrazně zvýhodnit ty, kteří platí řádně a včas, proto při úhradě do konce února lidé ušetří padesát procent z této částky, to je 450 Kč. V podstatě tedy zaplatí stejně jako v letošním roce,“ upřesnil starosta Jan Birke. Platbu je nutné provést nejpozději do konce září, poté hrozí navýšení sazby 900 korun o padesát procent. V Náchodě se s taxou nehýbalo osm let.

Srovnání poplatků za komunální odpad

Náchod

nyní 650 - nově 900 Kč

Hradec Králové

nyní 500 - nově 600

Jičín

nyní 492 - nově 552

Trutnov

nyní 480 - nově 540

Rychnov nad Kněžnou

poplatek 500 Kč zůstává

Také krajské město chystá změnu, a to navýšení na 600 korun. Od roku 2008 platí občané Hradce Králové 500 korun ročně, děti do 14 let a senioři starší 70 let polovinu. Důvodem navýšení jsou rostoucí náklady na systém odpadového hospodářství. Příjmy z navýšení poplatku chce vedení města použít mimo jiné na úpravy kontejnerových stání. O návrhu bude jednat prosincové zasedání zastupitelů.

Téměř jedenácti tisícový Rychnov nad Kněžnou zdražovat nebude, i když ve městě se zvyšují náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu především kvůli lidem na ubytovnách, kteří odpad produkují ale neplatí. Rychnovští tak i v příštím roce zůstanou na částce 500 korun.

Řada měst své obyvatelé od poplatku osvobodila jako například Nová Paka. Tady jsou v třídění na špici a poplatky nehradí od roku 2008.