/FOTO, VIDEO/ Provozovat malou vesnickou prodejnu je radost, ale i tvrdá řehole. Své o tom ví Pavlína Králová, která už 23 let provozuje koloniál na návsi v Libošovicích. V domě, ve kterém zároveň žije, si před čtyřmi lety vedle obchůdku otevřela i kavárnu, do které láká místní i turisty směřující na hrad Kost. Hlavně mimo sezónu je ale zákazníků málo. Osud podniku, trefně pojmenovaného Doma, je proto nejistý.

Na setkání s hejtmanem Červíčkem v Koloniálu a Kavárně Doma bylo veselo. | Video: Deník/Kateřina Chládková

Útulnou kavárnu s terasou a výhledem na libošovickou náves vybavila Pavlína Králová v domácím duchu. Různorodé dřevěné židle s pohodlnými polštáři jsou rozestavěné kolem stolků vyrobených ze starých šicích strojů.

Stěny okolo zdobí obrazy a fotografie s výjevy z krajiny okolo Libošovic. Bystré oko návštěvníka mezi nimi odhalí hrad Kost, lovecký zámeček Humprecht i zříceninu Trosky. Smyslový vjem doplňuje vůně čerstvě upečených koláčů. "Troubu mám přímo v kavárně. Zákazníci to mají rádi, když ji otevřu a kavárnou se rozline vůně," říká žena, které se ve vsi přezdívá Mladá Krámská.

Přezdívku si s sebou nese už z dětství, když pomáhala v obchodě svému otci. Libošovický koloniál se totiž dědí z generace na generaci. Když obchod Pavlína před 23 lety převzala, byla to obyčejná vesnická jednota. Na prostoru ale celá rodina zamakala a dnes je z obchůdku s kavárnou podnik s pestrým sortimentem a domácí atmosférou.

V zadní části domu si vybudovala byt se zahradou, ve kterém vyrostly i dnes už dospělé děti. Takže jméno Doma skutečně vystihuje, jak moc celé rodině na koloniálu záleží.

O to bolavější je proto fakt, že vesnické prodejny v současné době zažívají krizi. "Přes léto to jde, jezdí sem turisti, schází se tu místní. Ale v období od října do jara je to bída. Podnik držíme jen díky příspěvku od obce a dotaci od Královéhradeckého kraje na podporu vesnických prodejen," říká smutně majitelka. Turistů v Českém ráji ale v posledních letech ubývá a zatímco se dříve v kavárně a koloniálu dveře netrhly, letos se zákazníci tolik nehrnou.

Velkou roli hraje i to, že velká většina místních dojíždí za prací do větších měst. "Většina lidí dnes pracuje ve Škodovce, není se proto čemu divit, že si radši nakoupí cestou z práce v Boleslavi," vysvětluje Králová.

Projekt Obchůdek 2021+ vypsal Královéhradecký kraj v minulém roce na podporu malých prodejen v obcích s méně než tisícem obyvatel. Jejich význam pro ekonomiku, ale především společenský život na vesnici vyzdvihl také hejtman Martin Červíček, který libošovický koloniál navštívil v pátek 4. srpna, aby se u kávy setkal s místními obyvateli.

Na setkání přišlo i několik desítek místních, kteří chtěli Pavlínu Královou a její podnik podpořit. "Pavlínka si to zaslouží. Byla by škoda, kdyby musela obchod zavřít. Je to jediné místo, kde se můžeme v Libošovicích potkat," chválí podnik například Pavel Pospíšil, který přišel v pátek odpoledne posedět s manželkou Alenou a přáteli.