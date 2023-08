Oprýskaná omítka kontrastuje s novými plastovými okny zanesenými prachem. Za nimi je ale mrtvo. Hlavní vchod do bývalé lázeňské školy v Železnici působí postapokalyptickým dojmem - schody porostlé mechem a popínavými rostlinami, vysklené okno a neudržovaná cesta obrázek opuštěné budovy pouze dokreslují. O to více pak v porovnání s nově zrekonstruovaným a obydleným bývalým hotelem Valdštýnův dvůr. I bývalá škola by se ale mohla brzy dočkat šťastného konce. "Chceme zde vybudovat domov pro seniory nebo nějaku jinou formu komunitního bydlení pro starší občany," předestírá starostka.

"Osobně jsem rád, že se budovy využijí a zůstane tak alespoň připomínka lázní. Železnice měla díky nim skvělou pověst a na to se nesmí zapomenout. A pokud tam bude něco užitečného, tím lépe," říká rodilý Železničák Dominik.

Rašelina a Vojtova metoda

Příběh dětské léčebny v Železnici se začal psát na přelomu 19. a 20. století. Klíčové bylo objevení dvou nalezišť blahodárné rašeliny Pod Lipinou a U Prostředního Mlýna. V roce 1903 začaly na popud poštmistra, majitele a prvního ředitele Jana Vondráka a pod vedením stavitele Jakubce vznikat v Železnici rašelinné lázně pro pacienty s onemocněním pohybového ústrojí. Na vedlejším pozemku o několik let později vyrostl luxusní moderní hotel Valdštýnův dvůr, dnes bytový dům u hlavní silnice.

"Hotel byl otevřen v červnu 1907. Měl 20 pokojů a velký sál s jevištěm. Byl luxusní a majitel jej dokonce inzeroval jako nejmodernější v Čechách. Byla k němu přistavěna budova, ve které se poskytovala lázeňská ambulantní péče," píše Václav Kozel z občanského sdružení Vláčkaři, které spojuje bývalé pacienty léčebny.

Velkou ránu dostaly lázně ve 40. letech, kdy se ukázalo, že rašelina v nalezištích je vytěžená. Bylo tedy nutné vymyslet, co s lázněmi bude dál.

Historie lázní a smutný osud Dětské léčebny Železnice

Nejdůležitější kapitola života železnických lázní se ale začala psát až po druhé světové válce. V roce 1948 byly celé lázně znárodněny a v roce 1953 se zde otevřela léčebna pro děti s mozkovou obrnou a dalšími neurologickými onemocněními. A právě to Železnici proslavilo.

Pro pomoc se do léčebny sjížděly děti z celého Československa, ale také ze Sovětského svazu, mnoha evropských, ale i asijských zemí. Podstatnou část dětství tu vedle sebe trávily české děti spolu s dětmi z Turecka, Ruska, Ukrajiny nebo dokonce Kuvajtu. "Vytvořili zde takový mikrokosmos pro postižené děti a jejich rodiče. Byla zde úžasná rodinná atmosféra," popsal svou zkušenost s lázněmi vloni zesnulý malíř Michail Ščigol, který se právě kvůli nim přestěhoval do Česka i se svým nemocným synem.