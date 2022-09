Už když byla Michaela Sehnalová malá, prostředí knihovny ji fascinovalo. "Bylo mi šest a byla jsem na své první Noci s Andersenem. Počítače tehdy byly v plenkách a my jsme si s ostatními knihovnami po celém Česku posílali e-maily a fotky, jak to u nás vypadá. Vím, že jsem už tehdy ptala naší novopacké knihovnice Libušky, co můžu udělat pro to, abych se taky mohla stát knihovnicí," vypráví. Libuška ji ale tehdy poslala zpátky na zem, že pracovních míst pro knihovníky moc není.

Když pak na vysoké škole studovala literární historii, dostala možnost pracovat v knihovně na půl úvazku a mezi regály už zůstala. Momentálně Michaela už šest let pracuje v dětském oddělení jičínské knihovny. "Ta práce mě naplňuje ajsem tu spokojená. Je kreativní, můžu vymýšlet aktivity pro děti, s kolegy z jiných knihoven je sdílíme a navzájem se inspirujeme. Pracovat u pásu by mě asi ubíjelo a nejspíš bych ani nebyla dobrá úřednice," dodává.

Podle Zlaty Houškové, která knihovníkům na zahájení dílny přednášela, považuje práci děckaře, tedy knihovníka v dětském oddělení, za povolání, ne pouze zaměstnání. "Můžete být, čím chcete a čím vás chtějí mít děti. Hercem, pedagogem, moderátorem, počítačovým expertem. Má to jeden háček, který se projevuje jednou měsíčně na výplatní pásce. U děckařů to platí ještě víc. Pokud se necítíte povolaní, jděte dělat něco jiného," s nadsázkou apeluje na své kolegyně.

Že jejich povolání dává smysl a táhne děti k četbě, dokazuje například každoročně se zvyšující zájem dětí, rodičů i učitelů o jičínskou knihovnu. "Třeba včera jsem se snad vůbec nezastavila. Denně tu máme třeba osmdesát čtenářů, hodně také záleží, jestli přijdou učitelky se svými třídami," upřesňuje Sehnalová.

Pro dítě je podle knihovnic nejdůležitější, aby ve svém okolí vidělo čtenářský příklad. "Často chodí rodiče a stěžují si, že jejich dítě vůbec nečte. Tak se jich ptám, jestli oni ano. Pokud dítě nevidí vzor v rodiči, není obklopeno čtenáři a knihami, těžko k tomu samo dojde," dodává knihovnice z Libošovic Alena Pospíšilová.

Podle Michaely Sehnalové ale v dnešní době vzniká a je pro děti k dispozici mnoho knih, které je k četbě přivedou. Generace Harry Pottera je už dnes dospělá a knihy o Bradavické škole čar a kouzel se prý půjčují ve vlnách. Velkou oblibu u dětí mají stále série inspirované antickými hrdiny od Ricka Riordana, z nichž nejznámější jsou příběhy Percyho Jacksona. Starší děti si půjčují také detektivky - Brezinův Klub Tygrů nebo Správnou pětku od Blytonové. "Občas musíme starší děti nalákat. Ale jakmile se chytnou dobrého příběhu, vím, že dočtou celou sérii," říká Michaela.

Najít vhodnou knihu pro mladší děti také není jednoduché. Velké oblibě se těší knihy s hmatovými prvky, kultuvní Deník malého Poseroutky, příběhy chlapce Olivera české spisovatelky Petry Braunové nebo serie Pachatelé dobrých skutků Miloše Kratochvíla. "Jsou to příběhy party dětí, které chtějí za každou cenu dělat dobré skutky, ale vždycky to nakonec dopadne průšvihem.

Knihovnická dílna trvala tři dny, v rámci festivalu Jičín - město pohádky uskutečnila také přednáška pro širokou veřejnost psychologa a spisovatele Jana Svobody o síle kvalitního příběhu a jeho využití v běžném životě.