Nejdříve knihy. Je zajímavé, co se všechno vyřazuje. Nebudeme rozebírat kriteria. Jen povězme, že i staré knihy mají svou vypovídací hodnotu. Jen ji objevit. Jedna dívka v modrých šatech tak objevovala, až ji štus padal z ruky. No nekupte – kus za deset. Já si vybral pro Ondřeje tábornickou encyklopedii která nestárne, Počítače pro úplné začátečníky a Evropský cestovní průvodce. Akorát, že tam chybí Ukrajina a Anglie.

Ve stáncích byly výrobky estetické, i některé trochu ty druhé, ale všechny dělané s potěšením a láskou. Chráněná dílna z Paky přinesla spoustu suvenýrů a ozdob všeho duhu. Manželé z Roškopova vyrábějí keramické stavby, ale podle skutečných vzorů. Můžete si dát udělat svoji roubenku, či celý zámek. Organizace nevidomých z Jičína ukázala rozličné pomůcky. Třeba jak podle nástrojů poznáte hodnotu mincí, či bankovek i když je nevidíte.

To je důležité, že jarmark představuje nejen nákup. Ale i výstavky a poučení. Je milé, jak si výrobci, tedy zároveň prodejci, se zákazníky povídají. A ti si třeba ani nekoupí, a ledacos se dozví. Pardon, že jen tři ukázky jsme tu zmínili.

Protože součástí jarmarku byla pódiová vystoupení pro všechny věkové kategorie. Odpolední program, který nebyl jen pro dospělé, začala káčkovská Brnkačka. Kytarová skupina pana učitele Bureše hrála a zpívala přesně takové písničky, které se dobře poslouchají, nejsou uřvané a jejich slova něco říkají.

S loutkami přijela z Nové Paky paní Stáňa Benešová, před věkem seniorky taky bývalá knihovnice. Nehrála představení, ale vysvětlovala. Jak fungují marionety a co všechno dovedou. I když mají jen sedm vodících provázků.

Objevem pro mnohé byla šermířská a divadelní skupina NOSTRA EX. Prý to znamená „něco co bývalo“. Mají nastudováno celkem pět vystoupení, tady pochopitelně vybrali to o Valdštejnovi. Autor textu, pan Miloslav Frýba vybral z Janáčka a ostatních autorů ty nejzajímavější a podstatné scény z vévodova života a doplnil je o šermířské scény. Takže tu byl i horoskop a Valdštejnův brzký konec. Nikdo nebyl propíšen doopravdy, i tak meče a kordy řinčely.

Deset roků uplynulo od vzniku hraní a šermování. Deset roků jezdí soubor po hradech, zámcích i jevištích. Nedělají vysoké umění, hrají rádi. S humorem, ale pravdivě připomínají historii. Pak už přišel kouzelník…

První a hned zdařilý byl jičínský knihovnický jarmark u příležitosti sta let od vydání knihovnického zákona.

proChor