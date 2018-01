Klienti si užívají slatinné terapie v novém prostředí

Lázně Bělohrad - Patnáct milionů stála renovace balneoprovozu v léčebném pavilonu Grand v Lázních Bělohradu.

Klienti si tu už dnes mohou vyzkoušet koupel v nových nerezových vanách, do kterých natéká nahřátá slatina a nebo jsou využity pro vodoléčbu. „Máme zde k dispozici čtyři kóje pro slatinné koupele, osm pro slatinné zábaly a pět pro klasické koupele. Součástí provozu jsou i lůžka pro odpočinek po procedurách,“ popisuje zmodernizovaný provoz, zaměřený na slatinnou terapii, doktorka Jitka Ferbrová.

V lázeňství se slatina, která patří do skupiny tzv. peloidů, již po staletí využívá pro koupele a zábaly při termoterapii (metodě, která aplikuje teplo na organismus) chronických revmatických onemocnění a chorobách pohybového aparátu.

Slatina se v Bělohradě využívá už více jak sto let. Jak nám potvrdil předseda představenstva bělohradských lázní Jaromír Felbr, zásoby léčivé přírodniny tu jsou ještě nejméně na třicet let. Mimochodem slatina se po zábalech nechá recyklovat a po deseti letech znovu využít. Aby ale měla ten správný účinek, musí být nejdříve správně zpracována.

„Je tu hezké prostředí, nové vybavení nám ulehčilo práci. Moderní zázemí si pochvalují i klienti,“ hodnotí proměnu Petra Kozáková.

Stavební a technologická rekonstrukce byla bleskovou akcí, zdařila se během vánočních svátků a začátku roku. Dnes už nové zařízení využívají klienti, kteří do Bělohradu přijíždějí zejména s onemocněním pohybového ústrojí. Jde hlavně o revmatické choroby, bolesti páteře, Bechtěrevovu chorobu, artrózy, stavy po úrazech a ortopedických operacích, kořenové syndromy při onemocnění páteře a chabé periferní obrny. Další indikací je léčba deformujících jizev po úrazech a popáleninách.

V současné době probíhá v lázeňském rezortu Lázně Bělohrad a.s. renovace několika objektů v celkové hodnotě do 50 milionů korun. Na zprovoznění čeká nové ředitelství, které přesídlilo do zakoupené budovy. Zrenovována je rovněž školička, dokončuje se dostavba a přestavba dětské léčebny, kde vzniká nový pavilon pro rehabilitaci. „Jsme jediné lázně, které využívají u dětí na gynekologické indikace slatinu,“ upozorňuje nás na jednu z priorit dětské léčebny lékařský ředitel Alexander Kosztyo.