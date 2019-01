Jičín – „Jů, ten jen malej, já myslela, že bude větší. Já už se těším, až ho budu mít v ruce. Je zlatej a těžkej," tak komentovali žáci Základní školy Husova v Jičíně putování klíče, kterým v pátek slavnostně otevřel ředitel Roman Mareš budovu vzdělávacího ústavu.

Připomněli si tak událost před sto třiceti lety, kdy školu slavnostně poprvé otevřel zdejší starosta města společně s ředitelem Macháčkem. „Více jak 550 žáků si předalo klíč od hlavní budovy na trase, kudy v roce 1886 šlo slavnostní procesí z kostela sv. Jakuba až k nové budově tenkrát Učitelského ústavu," popisuje cestu živého hada, který neušel pozornosti veřejnosti.

Roman Mareš přišel opravdu s originálním nápadem, který děti ocenily. Některé se s klíčem doslova mazlily, jiné si pořídily vlastní selfie.

„Dělej, nezdržuj to. Romano, Romano, na, tady máš klíč," křičí malý klučík na dívku, která vůbec nevnímá ojedinělou událost a plně se soustředí na létající dron, který se dětem vznáší nad hlavou. To byla další věc, která je vyvedla z míry: „Budeme v televizi," pokřikovali na sebe nadšení školáci.

Klíč zdárně doputoval do rukou starosty města Jana Malého, který dětem připomněl, že do zdejší školy docházel devět let. Potom už nastal slavnostní okamžik, kdy ředitel Roman Mareš odemkl školu, do které proudily zástupy dětí.

Oslavy 130 let založení školy pokračují dnes a také v pondělí a v úterý.

Článek je doplněn o profesionální video Pavla Podobského: