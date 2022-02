Dva ze tří objektů kláštera se podařilo opravit už dříve. Teď se řítí do finále renovace třetího, největšího prostoru, který už v minulosti sloužil jako nemocnice. V létě 2022 se do něj péče o zdravotně znevýhodněné lidi vrátí. "V opravených prostorách najdou důstojné zázemí uživatele sociálních služeb konkrétně sociální rehabilitace, sociální poradenství a denní stacionář s rozšířením cílové skupiny o osoby s demencí a Alzheimerovou chorobou. Část bude určena pro provoz rozsáhlé půjčovny kompenzačních pomůcek a nově zahájí činnost komunitní centrum," říká Jitka Fučíková.

Sen za 100 milionů

Jitka Fučíková se k ředitelování v Životě bez bariér dostala v podstatě náhodou. Vyučená cukrářka pracovala celý život v kanceláři. Díky lásce k organizaci a číslům pomáhala manželovi při rozjezdu podnikání jako sekretářka. Nebýt jednoho nešťastného skoku do bazénu, nejspíš by podle svých slov skončila jako kancelářská síla.

Zdroj: Josef FučíkÚraz v roce 1998 ale všechno změnil. Starost o těžce postiženého manžela ale vnímá jako další životní etapu, která je posílila a poslala tam, kde mají být. "Nejdůležitější je

vydržet, nevzdávat se a mít oporu. Kdybych neměla Pepu, tak bych to všechno nedokázala. Co neumím já, umí on. Pepa má velkou vizi, já jsem realista. Někdy ho musím brzdit, ale jeden bez druhého nemůžeme být," vysvětluje.

S dokončením oprav kláštera se jednu takovou obří vizi podaří naplnit. Celá rekonstrukce vyšla Život bez bariér s podporou Evropské unie, kraje a města na více než 100 milionů korun. Koncem roku uspořádali ve spolupráci s bankou ČSOB také sbírku na zařízení denního stacionáře. Od lidí se jim podařilo získat téměř 20 tisíc korun, dalších 35 tisíc darovala banka. Z vybraných peněz se koupí nábytek a další potřebné vybavení.

Svatby, výstavy, besedy

Podle Jitky Fučíkové se díky kreativitě a odhodlání týmu podaří vdechnout prostorám zpět jejich unikátní historickou atmosféru. Život bez bariér navíc nabídne část velké budovy pro konání soukromých akcí. "Barokní sál, ambit kláštera a rajská zahrada se studnou přímo vyzývají ke konání prestižních kulturních nebo vzdělávacích akcí. Prostory budou vhodné pro konání svateb, výstav, besed či jiných společenských akcí, workshopů a zážitkových dílen," doplňuje Fučíková.

První nakouknutí do opraveného kláštera uspořádá Život bez bariér na konci března. Součástí dne otevřených dveří bude také jarmark výrobků klientů z chráněných dílen, diskuze o sociálních službách a bezplatné poradenství. Sociální služby a komunitní centrum by se do budov, kterým se přezdívá "novopacké Hradčany" mohly nastěhovat začátkem letošního podzimu.

Nová Paka

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA: rok 1357

POČET OBYVATEL: 9044

ZAJÍMAVOSTI:

Ve své době byla Nová Paka jedním z hlavních center spiritismu. Dnes jeho pozůstatky můžete nalézt např. v Městském muzeu Nová Paka kde se nachází jedna z největších sbírek spiritistických kreseb v celé Evropě.

Ve vitríně před muzeem také leží zkamenělý kmen stromu, který v Podkrkonoší rostl asi před 300 miliony lety v období karbonu.

PAMĚTIHODNOSTI:

- Paulánský klášter, později nemocnice, s kostelem Nanebevzetí Panny Marie – významná barokní stavba z let 1709–1732 s freskami od Josefa Kramolína. Spolu s kostelem býval poutním místem.

- Farní kostel svatého Mikuláše na náměstí – první zpráva o kostele pochází z roku 1357, samotný kostel byl v roce 1872 přestavěn v novogotickém slohu

- Mariánský sloup na náměstí z roku 1716

- Kašna na náměstí z roku 1814[3]

- Dřevěný řeckokatolický chrám, zakoupený novopackým průmyslníkem Otto Kretschmerem a přenesený v roce 1930 z tehdejší Podkarpatské Rusi (z Mukačeva)

- Zázračný obraz Panny Marie, který byl nejdříve umístěn v kapli nad městem, poté přenesen do farního kostela svatého Mikuláše. Zmínka o Madoně pochází z roku 1414.

- Křížová cesta

- Novopacký pivovar – stále fungující pivovar z roku 1871

- Hotel Central – novorenesančně-secesní budova z roku 1905 na náměstí, od roku 2016 jde o kulturní památku.

OSOBNOSTI:

František Faustin Procházka (1749–1809), český kněz a buditel, spisovatel

František Matěj Hilmar (1803–1881), český hudební skladatel

Josef Karel Šlejhar (1864–1914), český spisovatel

Jan Opolský (1875–1942), český básník impresionismu a symbolismu

Bohumil Kafka (1878–1942), český sochař

Otakar Hrubý (1913–1993), pilot RAF

Naďa Urbánková (1939), česká zpěvačka a herečka

Jaromír Typlt (1973), český spisovatel, esejista, performer, výtvarný kurátor a editor

František a Josef Maiznerovi j- lloutkáři

Z místních rodů se stal nejproslulejším rod Suchardů.