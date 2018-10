KineDok má výdrž

Jičín - Možná si někdo myslí, že osmašedesátého už bylo dost. Že už nebaví. KineDok měl ho na programu ve čtvrtek 4. října v Židovské škole. To setkání věru není zábava. Film Můj neznámý vojín trval hodinu a čtvrt. Na dokument dost dlouhé. Na zábavu vůbec.

Přišlo lidí devatenáct. Někteří po promítání odešli. Zbylí natankovali a poseděli. Součástí židovské škily je bar, zásobený tím nejdůležitějším, včetně zakousnutí. Limonáda, myslím že ze šalvěje měla zajímavou chuť.



To je ono. Zážitek filmový je potřeba probrat. Říct si k tomu svoje a poslechnout si jak to vidí jiní. Ale hlavní je, jak každé takové promítání otvírá další a další témata. Vždyť jsme se dostali až k Ukrajincům v Jičíně a k jejich bohoslužbám v kostele Panny Marie de Sale u hřbitova. O tom ale později.



Debata skončila v půl desáté a vůbec nešlo jen o vzpomínky na smutný rok. Otevřené souvislosti vedly k otázce, jak konají media v informování. Dostali jsme se k důležitosti orální historie. Padla otázka, zda a jak moc se o novodobou historii zajímají žáci a studenti. Co se dovídají ve škole. Zvát pamětníky? Umí oni dění podat správně didakticky?



Osmnáctého října dojde na film Milda. Portrét vrcholného komunistického představitele. Pořadatelky Bára a Monika by rády pozvaly pravověrného komunistu. proChor