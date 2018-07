Ke kávě patří kniha. Obojí nabízí jičínské koupaliště

Jičín - Také si neumíte představit dovolenou bez dobré knihy? Pokud se o prázdninách vydáte osvěžit na jičínské koupaliště, můžete oblíbené čtení zapomenout klidně doma. Od července tu totiž funguje nově otevřená samoobslužná knihovna, která nabízí zhruba 150 titulů. Knihy jsou k dispozici v bufetu, hned vedle automatu na kávu.

„Nápad jsem chtěla realizovat už vloni, ale nějak jsme to nestihli. Asi mě inspirovaly knihobudky i knihovny na nádraží a já jsem si řekla, proč neotevřít knihovnu na koupališti. Potřebuje jen stálý dohled a pravidelné přerovnání,“ říká ke svému nápadu ředitelka jičínské knihovny V. Čtvrtka Jana Benešová.

Kdokoliv si zde může bez průkazky a bez registrace cokoliv půjčit. Knihu může přečíst na koupališti a vrátit, nebo si ji odnést domů a po přečtení přinést do vodního ráje nebo do jičínské knihovny.

K zapůjčení jsou tituly pro děti, detektivky, romány, naučná literatura.

„Počítáme i se ztrátami, ale nevadí nám to, neboť jde o vyřazené knihy,“ odpovídá Jana Benešová na otázku, zda se nebojí zničení publikací. Knihovna by prý stejně vyřazené tituly prodala za nižší cenu nebo dala do sběru. „Než je dát do sběru, tak raději ať zůstanou u lidí,“ míní Benešová.

Půjčovna na koupališti bude fungovat do konce léta a provozu koupaliště. „Prosíme všechny, aby sem své knihy nenosili. Pokud máte doma kvalitní, kterých se chce zbavit, budeme rádi, když uděláte jejich seznam a pošlete nám ho. My si pak vybereme, které tituly se nám hodí a rádi je přijmeme do našeho fondu,“ vzkazuje veřejnosti autorka projektu.

Zajímá nás, zda lidé čtou i o prázdninách. „V létě je pravidelně méně výpůjček. Lidé si ale berou knížky na dovolenou. Jsou to detektivky, cestopisy, mapy a severské dobrodružné knihy, ty jsou v oblibě,“ jmenuje z nabídky odbornice přes literaturu. Mezi nejvyhledávanější patří díla historika Vlastimila Vondrušky, Heleny Třeštíkové, Roberta Bryndzy, Jo Nesbo. Zmizelá od Gillian Flynnové se řadí mezi dlouhodobé bestsellery.

Knihovna funguje celé léto a zároveň se připravuje na první školní den. „Chystáme knihohraní, abychom dětem trošku osladili, že jim končí prázdniny a zároveň budeme dětské čtenáře registrovat zdarma,“ láká do knihovny děti i rodiče Jana Benešová.