Knihovna je momentálně uzavřená, ale místní obyvatelé si mohou knihy objednat telefonicky nebo emailem a domluvit se na předání tak, aby probíhalo bezkontaktně.

Lenka Knapová nechává po dohodě se čtenáři balíček s četbou za dveřmi a nebo sama zajišťuje dodávku titulů až domů. Knihy nechává za dveřmi a také využívá službu pečovatelek. Seniorům, kterým dováží obědy, tak posílá i duševní stravu.

S balíčkovým systém není žádný problém. Knihy už nemusí zpětně do karantény, ale kvůli hygieně knihovnice přesto připravuje balíčky a používá dezinfekci i rukavice, aby nikoho neohrozila.Pro obnovení nabídky využívá výpůjční služby mezi knihovnami.

Vkus čtenářů prý ale epidemie příliš neovlivnila. Poptávány jsou trailery a severské detektivky. „Dokonce lidé shánějí knihy s podobnou tematikou jako pandemie, virus, aby měli srovnání s vnější situací. Zprostředkovávám jim knihy, o které mají zájem a je to vždy na jejich výběru,“ zdůrazňuje obětavá knihovnice. Aby zdejší obyvatelé měli přehled o knižních novinkách, zveřejňuje nabídku v Peckovských listech i na stránkách knihovny.

„Pro naše čtenáře jsme zavedli vedle dovozu knih do domu i bezhotovostní úhradu poplatků. Nejčerstvější novinkou je zprovoznění biblioboxu,“ dodává.

Jde o speciální schránku na knihy, kam mohou čtenáři vložit přečtené knihy a ty se následující den odepíší z jejich půjčovního konta. O odečtu se dozvědí prostřednictvím emailu a nebo si mohou zkontrolovat své čtenářské konto.

Schránka je koncipována tak, aby se zde knihy neponičily, služba funguje nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně. Mohou ji tak využívat například chalupáři, kteří přijíždějí na víkend, kdy si knihu v pátek vypůjčí ale nemají možnost ji o víkendu vrátit. „Jsme jediní na jičínském okrese, kteří bibliobox provozují,“ pyšní se Lenka modrou schránkou, kterou právě instaluje před knihovnu.Do knihovny dochází každý den. Se čtenáři je v kontaktu přes mobilní rozhlas nebo prostřednictvím městského zpravodaje a také telefonu.

„Koronavir nás připravil o spoustu kulturních akcí, o besedu s Vlastimilem Vondruškou, na kterou jsme se všichni těšili,“ postěžovala si knihovnice.

Samotné ji chybí kontakt s lidmi. „Jsem taková nevypovídaná. Část našich čtenářů si totiž přijde do knihovny i popovídat, probrat, co je nového, je to pro ně společenská událost. Všem nám kontakt chybí. Máme vizi, že v knihovně zřídíme ještě výdejní místo zásilkovny. Myslím, že by to byla další prospěšná služba,“ svěřuje se s další aktivitou, kterou chce místním zpříjemnit život. Potvrzuje tím i motto knihovny: Život s námi je pecka!

Sama se vrací ke školní povinné četbě. Zjišťuje, o co se ochudila.

„Čtu i to, co mně lidé doporučí, třeba od B. A. Paris Dilema, vrátila jsem se k nedoceněnému Čapkovi, díky seriálu Božena k Boženě Němcové. Doporučuji i Hákan Nessera a jeho detektivní příběhy,“ nechá nás nahlédnout do svého čtenářského menu.