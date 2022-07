„Je zvláštní tady být po tolika letech. Hodně se tu změnilo, ale vzpomínky na školu, do které jsem chodila, pořád mám,“ popisuje Michaela Cermanová, která se přišla na zrekonstruovanou budovu podívat.

Podle zdejší sociální pracovnice vnímala většina místních vznik domova pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) pozitivně a s velkou zvědavostí. „Často se nás chodili ptát, kdy už se budou moct podívat dovnitř. Především byli zvědaví. Vyloženě negativní reakce nebo petice proti vzniku domova jsme nezaznamenali, spíš prý měli někteří obavy a nevěděli, co od autistických klientů očekávat,“ uvádí sociální pracovnice domova RváčOFF.

Porozumění a osvěta je také jedním z cílů domova ve Rváčově. Pobytových zařízení pro autisty v Česku mnoho není a jejich režim je natolik specifický a náročný na zvykání pro samotné klienty, že zatím jeho provoz nebude tolik veřejný, jako jsou lidé zvyklí například z jičínské organizace Apropo. Časem by ale pracovníci chtěli RváčOFF více otevírat veřejnosti.

Na vznik domova pro lidi s PAS dostalo město Lomnice nad Popelkou dotaci Evropské unie ve výši téměř 25 milionů korun, v budově vznikly vybavené domácnosti, pokoje s koupelnou, kuchyňky a další prostory potřebné pro plnohodnotné ubytování autistů.

Hledají si svoje cesty

„Svoje cesty si ale musíme hledat sami podle potřeb konkrétních klientů. Na zaškolovacím kurzu nám říkali, že v Česku je například při stavbě sídliště zavedený zlozvyk, že se nejdříve postaví chodníky a lidi si pak vyšlapávají cestičky v trávnících na svých přirozených trasách. Mělo by to ale být naopak. Nejdříve se zjistí, kudy lidé chodí a jaké mají zvyky, až poté se dláždí. A tak to chceme dělat i tady,“ vysvětluje Skalická.

V domově se momentálně na směnách střídá deset asistentů, kteří pečují o tři klienty. S narůstajícím počtem ubytovaných lidí bude postupně růst také počet asistentů, celkem by jich mělo ve Rváčově pracovat asi dvacet.

RváčOFF je určený pro autisty od 15 do 30 let. Jakmile někdo dostane místo, může zde zůstat na dožití. S tím, jak budou klienti stárnout, bude se zvyšovat také věková hranice pro případné nově příchozí, aby celá skupina zůstávala v podobné věkové kategorii.

„Denní režim tu řídíme podle potřeb konkrétních klientů. Nemáme jasně daný program, každý se může zaměstnat, jak mu nejvíc vyhovuje. Dva naši klienti si už na sebe zvykli a sedí spolu s námi v jídelně, kde si povídáme, třetí je radši sám. Hlídá ho jeden asistent a může být na pokoji, dokud bude chtít,“ vysvětluje Skalická princip domácnosti.

I obyčejné situace jsou nepříjemné

Potřeby každého klienta s poruchou autistického spektra jsou různé. „Zatímco my dokážeme některé vzruchy, hluk a vjemy vytěsnit, pokud je autista senzoricky citlivý, jsou pro něj i obyčejné situace velmi nepříjemné,“ vysvětluje Skalická.

RváčOFF je v provozu teprve krátce, klienti s asistenty jej ale postupně zabydlují a uzpůsobují si ho. V jedné z izolačních místností, jež momentálně slouží na uklidnění klientů, kteří dostanou záchvat agrese, by chtěli časem vytvořit snoezelen - senzorickou místnost sloužící k relaxaci. Další vybavení a aktivity se budou vymýšlet průběžně podle potřeb a koníčků klientů.

„Chceme, aby se tu každý cítil jako doma. Aby sem za nimi mohly chodit návštěvy a aby tu prožili navzdory své poruše plnohodnotný život,“ dodává asistentka.