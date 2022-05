Vaše firma na podzim představila nový pumptrack v Železnici, kde se nyní chystají závody. Na co se mohou návštěvníci těšit?

V sobotu 21. května chystáme právě v Železnici akci pro širokou veřejnost Dirty Parks Challenge. Měla by to být ukázka podle mě velmi povedeného pumptracku, který se nám podařilo díky vstřícnosti paní starostky vytvořit. Mohou se zúčastnit všichni, od dětí na odrážedlech až po starší ve věku okolo deseti, patnácti let. Třešničkou na dortu pak bude podvečerní závod, na který přijedou špičky BMX jízdy z Česka a možná i za zahraničí. Chceme hlavně přiblížit lidem, co je to pumptrack a co vše se na něm dá dělat.

Jak jste se ke stavbě pumptracků dostal?

Přes ježdění na kole. Tehdy tu žádná oficiální dráha pro BMX kolo nebyla, tak jsme museli vzít lopaty, nakoukat videa amerických jezdců a dráhu i skoky si postavit. Pak jsme stavěli i skoky pro české BMX soutěže a přišly i první oficiální zakázky na hliněné pumptracky. Snažím se sledovat trendy od nás i ze zahraničí, takže když ve Švýcarsku vznikl první pumptrack s asfaltovým povrchem, hned jsme se tam jeli podívat. Asi dva roky na to jsme postavili první maličký tady v Jičíně. Kvůli sporu se zastupitelstvem jsme museli asfalt strhnout, na základě té aféry se nám ale začali ozývat z jiných měst. Prý pokud to v Jičíně nechtějí zadarmo, oni nám za to zaplatí. První oficiální zakázku na asfaltový pumptrack jsme tak dostali v Lázních Bělohradě.

A pak už to šlo rychle…

Poptávka je veliká, hlavně právě po pumptracích. A musím říct, že se nám nestalo, aby po postavení zel park prázdnotou, naopak bývají nacpané dětmi k prasknutí. Poptávka po kolech mezi dětmi i dospělými roste, hlavně v době covidu se popularita zvedla tak, že se kola nestíhala vyrábět. Kromě pumptracků děláme i bikeparky a příměstské traily, jejichž popularita v posledních letech hodně roste. Také bychom se v budoucnu chtěli zaměřit na horské traily. České hory mají pro kolo obrovský potenciál a my bychom chtěli stavět například ve skiareálech s lanovkou. Tyhle projekty se nám hodně líbí, je to pro nás návrat ke kořenům. Zase jsme v lese, v přírodě.

Co si tedy pod pojmem pumptrack představit?



"Je to dráha s hliněným nebo asfaltovým povrchem, na které lze jezdit na skatu, BMX i horském kole. Myšlenka je jednoduchá - jezdíte dokola po vlnách a v podstatě nemusíte šlapat. Využíváte rychlost a energii kola a zapojujete celé tělo, zvedáte řidítka a zkoušíte triky. Správně postavený pumptrack by měl jezdce vést, ale zároveň být bezpečný, zábavný a dávat prostor kreativitě."



Nejbližší pumptracky v Královéhradeckém kraji lze najít v Železnici, Sobotce, Turnově, Trutnově a Hostinném.

Dočkáme se nakonec pumptracku i v Jičíně?

Zatím zde zůstává ten původní hliněný, jen bez asfaltového povrchu. Kauzu v Jičíně už jsem ale hodil za hlavu. Plánujeme vytvoření asfaltového pumptracku v rámci vznikající Odpočinkové zóny Cidlina. To ale ještě několik let potrvá.

Zatím nejnovější pumptrack na Jičínsku otevřeli kluci z Dirty Parks na podzim v Železnici. Právě tam se v půlce května sejdou české špičky i příznivci BMX z řad široké veřejnosti.Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

V současné době stavíte klidně i na třech místech najednou. Máte ještě čas jezdit?

Snažím se. Kdybych přestal jezdit, nejspíš bych vyhořel. Všechny postavené dráhy se snažíme projet, abychom věděli, jestli se povedly. Kdybychom ale jen stavěli a nejezdili, ztrácelo by to pro nás smysl a stala by se z toho nudná rutina. Hledám teď způsob, jak trochu zvolnit. Naštěstí mě hodně podporuje moje žena, za to bych jí chtěl poděkovat. Mám štěstí, že už mě takového poznala. Dokonce naše parky projíždí na skatu. Náš dvou a půl letý Vilém se mnou zase chodí jezdit do lesa. Učím ho, že si skoky musí nejdřív uplácat lopatkou. Aby si toho vážil.

Až se vám podaří zvolnit, co budete dělat?

Víc jezdit na kole, odpočívat, cestovat s rodinou. Jestli nebudou zavřené hranice, tak na cestu kolem světa. A když budou zase nějaká omezení, tak klidně vedle Jičína. Několikrát jsem byl v Austinu v Texasu. Tam se mi hodně líbilo a ještě bych se tam chtěl vrátit. Nebyl jsme v Austrálii a na Zélandu, tam bych se ještě chtěl podívat. Pak je taky otázka, kam s rodinou a kam za ježděním s parťáky.