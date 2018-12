Kdo získá třiadvacátého Jivínského Štefana?

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Účetní 23 000 Kč

Hlavní účetní REFERENT/-KA FINANČNÍHO ODBORU MĚSTSKÉHO ÚŘADU NOVÁ PAKA - HLAVNÍ ÚČETNÍ. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 32500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: REFERENT/-KA FINANČNÍHO ODBORU MĚSTSKÉHO ÚŘADU NOVÁ PAKA - HLAVNÍ ÚČETNÍ, V případě zájmu kontaktujte pí. Ing. Květuši Podlipnou na telefonním čísle: 493 760 140, , Město Nová Paka , dle § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon 312/2002 Sb.), vyhlašuje výběrové řízení, na obsazení místa: referent finančního odboru MěÚ Nová Paka - hlavní účetní, pracovní náplň:, Komplexní samostatné vedení účetnictví účetní jednotky. Účtování o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech, o výsledku hospodaření včetně sestavování účetních závěrek a vedení účetních knih (hlavní knihy, knihy analytické evidence, jejich otevírání a uzavírání), zpracování cestovních příkazů, kontrola účetních okruhů, rozborová činnost, , pracovní poměr: na dobu neurčitou , I. Základní předpoklady uchazečů: , a) státní občanství ČR, popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem v České republice, b) způsobilost k právním úkonům, c) bezúhonnost, , II. Kvalifikační požadavky: , - min. střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, ekonomického směru, nebo, - vyšší odborné vzdělání ekonomického směru, popř. vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, vítána praxe na pozici účetní/ho, , III. Další požadavky zaměstnavatele: , a) znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, b) znalost problematiky hospodaření ÚSC (v oblasti účetnictví, rozpočtu, daní apod.), c) uživatelská znalost práce s výpočetní technikou (Word, Exel, Internet…), d) samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, e) ochotu se dále vzdělávat, výhodou:, f) znalost účetního systému GINIS , g) znalost vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, h) znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,, i) znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,, , IV. Termín pro podání přihlášky: do 12. prosince 2018, , V. Způsob podání přihlášky: , Přihláška musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 6 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. a musí k ní být připojeny tyto doklady: , Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání , Další doklady prokazující kvalifikaci uchazeče, , VI. Další informace pro uchazeče: lze získat u tajemníka městského úřadu nebo u vedoucí finančního odboru, paní Ing. Květuše Podlipné, tel.: 493 760 140, , VII. Místo podání přihlášky: Písemnou přihlášku lze zaslat poštou na adresu , Městský úřad Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, nebo předat osobně na podatelně v budově Městského úřadu Nová Paka, I. posch. dv. č. 40, , VIII. Platové zařazení: Dle § 122 a násl. zákoníku práce a nařízení vlády č 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě je plat stanoven v 9. platové třídě. , , IX. Nástup: předpokládaný nástup je duben 2019, popř. po domluvě i jindy, , , Městský úřad si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, nebo výběrové řízení zrušit.. Pracoviště: Město nová paka, Dukelské náměstí, č.p. 39, 509 01 Nová Paka. Informace: Zdeněk Sucharda, +420 493 760 180.