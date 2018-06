Kde se žije nejlépe? Podle lidí v Královéhradeckém kraji

Jičínsko - Královéhradecký kraj ovládl anketu hledající nejlepší místo pro život.

Všude dobře, v Královéhradeckém kraji nejlépe. Parafrází okřídleně věty by se dal shrnout výsledek výzkumu analytické agentury Datank Místo pro život, kde právě kraj ohraničený Orlickými horami a Krkonošemi předčil všechny své republikové konkurenty. A kdyby výsledky vyhlašoval soused pana Lorence z komedie Na samotě u lesa, shrnul by resumé možná takto: „To máte hory, Hradec, památky, zeleň, nízkou nezaměstnanost, kulturu, sport…“ Právě tyto ukazatele totiž v celorepublikovém průzkumu vynesly kraji zlatou příčku, kdy se hodnotila objektivní data získaná z nezávislých zdrojů a údaje z průzkumu prováděného mezi 2800 obyvateli všech regionů. Stříbro bere Zlínský kraj, bronz Praha. Obyvatelé kraje jsou spokojeni se mzdami, nízkou nezaměstnaností i širokou nabídkou pracovních míst. Lidé v regionu oceňují také kvalitní podmínky pro vzdělávání a péči o děti, kde je zahrnuta například dostupnost mateřských škol i dětských hřišť. Kladné body získal kraj i rozvojem infrastruktury a širokými možnostmi sportovního a kulturního vyžití.

Devizou jsou i velké firmy, které v regionu působí a díky nimž je tu velmi nízká nezaměstnanost.

Část výzkumu navíc ukázala, že na skvělém výsledku kraje se velkou měrou podílí zlepšení ve volnočasových aktivitách a bezpečnosti. Počet kulturních institucí je ze všech regionů nejvyšší, množství kulturních i sportovních aktivit pořádaných během roku nadprůměrný. Tyto výsledky ocenil i hejtman Jiří Štěpán.

Sport i kultura

„Za to ocenění jsem velmi rád. Jenom ukazuje, že náš kraj nabízí komplexní podmínky pro kvalitní život. V každém aspektu tu máme vše na velice dobré úrovni,“ nechal se slyšet hejtman Štěpán, který ocenil hlavně kvalitní zázemí pro zaměstnance, dostupnost lékařské péče a kulturní a sportovní vyžití.

Kraj má zastoupení prakticky ve všech sportech a jeho kluby patří k republikové špičce. A to i ve výchově talentů. Namátkou - hokejový klub Mountfield Hradec Králové, hradecké basketbalové Lvice, házenkáři z Jičína či hradečtí fotbalisté. Právě mladí hradečtí „Votroci U11 jsou zářným příkladem Místa pro život. Naposledy to dokázali, když vyhráli mistrovství republiky. „Spolupráce s ostatními celky nejen v hradeckém kraji, ale v celém bývalém východočeském regionu, je velmi dobrá,“ pochvaloval si svoje mladé svěřence i východočeskou spolupráci trenér fotbalových mládežníků Ondřej Bačo.

Podle hejtmana je to jeden z důvodů, proč je kraj na v anketě na špičce. Sám by jej za jiný neměnil: „Na to bych neměl ani pomyšlení. Žije se tu krásně. Máme tu školy, školky, zeleň a širokou nabídku volnočasových aktivit.“

Jednou z nich je například prohlídka hospitalu Kuks, který nedávno době prošel rozsáhlou rekonstrukcí za bezmála půl miliardy korun. Ani zdejší kastelán Libor Švec by kraj neopustil. Naopak se stále snaží lákat návštěvníky do „svého“ barokního skvostu na další a další zajímavé akce.

Genius loci

„Jsme rádi, že i my jsme přispěli troškou k tomu, že se stal náš kraj nejlepším místem pro život,“ uvedl Libor Švec. „Možná to bude znít trošku nadneseně, ale naší devízou je i místní genius loci. To se však snažíme ještě více oživovat, a díky tomu se k nám stále lidé vracejí,“ dodal kastelán.

Jeho vizí je, aby Kuks nebyl brán jen jako památka, ale místo pro oddech a relaxaci. „Například tu máme bylinkovou zahradu, která není jen statickou ukázkou. Náš areál se díky ní v každém ročním období mění a nabízí škálu barev a vůní. Jsem rád, že i lidé to tak vnímají a na Kuks i k nám do kraje, se rádi vracejí,“ dodal Libor Švec.

Kromě Kuksu lidé rádi jezdí na Hrádek u Nechanic, hrad Kost či do Opočna.

Ani v kultuře se nemá kraj za co hanbit. Tisíce lidí míří každým rokem na festivaly Divadlo evropských regionů, Rock For People, Hip Hop Kemp či do Jičína na Město pohádky.

Problémem zůstává zdravotnictví

Jisté rezervy obyvatelé regionu stále spatřují v dostupnosti lékařské péče a zařízení pro seniory, v kapacitě lůžek v nemocnicích, dostupnosti lékáren nebo podílu bezbariérových spojů MHD, tedy ve zdravotních a sociálních službách. Pokulhává i oblast občanské společnosti a tolerance, kam spadá třeba počet sdružení, nadací nebo fondů.

„Ve zdravotnictví je to celorepublikový problém. My se ho snažíme řešit motivačními stipendii pro absolventy lékařských fakult. Chceme, aby i díky tomu zůstávali v našem kraji, zakořenili tu a neodcházeli jinam,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Anketa: Jak se vám líbí v Královéhradeckém kraji?

Markéta Jeníková, 28 let, Hradec Králové:

Hradec je menší město, ale každý si v něm přijde na své: najdete tu prosluněné bulváry, stejně jako temná zákoutí a zapadlé uličky, a když někam nedojdete pěšky, stopnete si autobus. Ačkoliv jsem ráda v pohybu a s radostí vycestuji pryč, vždycky se sem vracím. Hradec i kraj je moje doma.

Renata Galuščáková, 17 let, Úpice, studentka:

Je tu dost zábavních center a možností, kde si děti mohou hrát. Dostatek kvalitních středních i vysokých škol. A myslím, ze tu ani není nedostatek pracovních míst v různých odvětvích. Ani o památky nemáme nouzi. Královéhradecký kraj je pro mě kraj, ve kterém ráda žiji a nechci ho opustit.

Miroslav Čiháček, 62 let, Náchod, předseda Společnosti vozíčkářů a zdravotně postižených:

Náchod a okolí patří mezi místa, kde se člověku s hendikepem nežije špatně. Kladně hodnotím i Hradec. Ne že by to byl pro vozíčkáře přímo ráj, ale díky vizionářskému pojetí architekta Gočára je tu dost místa i pro nás vozíčkáře.

mjr. Ladislav Oborník, 53 let, Jičín, IZS a služeb HZS Jičín:

Je tu krásná příroda, blízko do hlavního města, ale i do Krkonoš. V Jičíně a okolí máme nádhernou krajinu. Můj kolega utekl před dvaceti lety z Prahy k nám, protože podle statistik je Jičín a jeho okolí jedno z nejlepších, nejkrásnějších a nejčistších míst v republice.