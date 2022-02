Hned po škole začal pracovat jako číšník v restauraci, po šesti letech se na dalších sedm stal provozním. "Myslím, že tam jsem se hodně naučil o provozu, řízení personálu, objednávání zboží a navázal jsem spoustu kontaktů a našel si spoustu přátel," vzpomíná. Pak ale přišel covid a gastronomii citelně zasáhl. "Majitelé z toho byli šílení. Byl jsem tam každý den, vařil jsem, obsluhoval, rozvážel obědy a furt to bylo málo. To byl pro mě signál, že je čas se posunout," říká Petr.

Tak dal výpověď a začal pracovat na snu, který se ho držel už od osmnácti. "Majitelka tohoto domu je moje bývalá spolužačka, takže jsem o existenci prostor věděl. Ale jakmile jsem sem přišel a viděl ty nádherné klenby, bylo mi jasné, že je to ono," vzpomíná na dobu v první polovině roku 2020.

Zdroj: Deník/Kateřina ChládkováPůvodně měl kavárnu s příhodným názvem Jako Doma otevřít v září, časově se ale nestíhalo vše připravit, proto posunuli otevíračku na 1. října 2020. Kvůli zdržení souhlasu od hygieny posunuli termín ještě o několik dní, během kterých vláda stihla uzavřít všechny gastro podniky. "Tak jsme otevřeli jen okýnko. Byl jsem nervózní, měl jsem nachystáno sto zákusků a ty byly pryč za prvních pár hodin. Bylo to šílené, chvíli jsem měl nervy, chvíli se mi chtělo brečet, vzápětí jsem se smál radostí," vypráví. O víkendu přišlo ještě více lidí, až najednou Petr Taneček prodával i tři sta zákusků za víkend. K dnešnímu dni prý v sobotecké kavárně vydal asi 35 tisíc káv.

Ze začátku Petrovi dělalo starost, jestli sobotečtí zákazníci přistoupí na vyšší ceny, které musel nasadit, pokud chtěl používat kvalitní suroviny a neprodělat. "Ještě teď, když jsou ceny všeho, i kávy, raketově nahoru, jsem se trochu bál. Vždycky se najdou tací, kteří bohužel nemají tolik peněz, aby mohli chodit často. Ale o to víc jsem rád, když se sem vrací," říká. Je to ale dřina, tady přišly dlouhé roky na pozici provozního vhod.

Úspěch kavárny ve dvou a půl tisícovém městečku přisuzuje tomu, že odhadl díru na trhu, svůj nový podnik navíc hojně propagoval na sociálních sítích ještě před otevřením. "Zároveň si ale myslím, že na tom mají podíl i moje zákusky. peču si je sám, všechno mě ale naučila moje babička. Děda měl ve zvyku mít každé ráno napečeno, takže babička pekla opravdu hodně. Já se jen snažím její recept zpracovat nějak jinak, moderněji. Třeba i obyčejný perník s meruňkami, který jsme jako děti měli každou neděli, ozvláštním třeba mascarpone a hned mám výborný zákusek ke kafi," říká, zatímco se kavárnou line vůně téměř dopečeného korpusu.

Za měsíc vyrobí klidně padesát dortů na zakázku, pověst jeho zákusků se rozkřikla i do vzdálených koutů Česka. "Přijel sem jednou manželský pár. Prý jedou až z Plzně, protože jim známí básnili o našich zákuscích," popisuje překvapivou návštěvu. V kavárně nyní pracuje každý den až do večera, brigádníky bere jen na léto, kdy se do Sobotky sjíždí tisíce turistů i návštěvníků festivalu Šrámkova Sobotka. "Mám velkou radost, že se lidi vrací. Neláká mě rozšiřovat podnikání, chci mít úspěšnou kavárnu, kam se budou lidé rádi vracet. Hodně mi pomáhá rodina, partner a přátelé. Bez nich by to nešlo," doplňuje Petr Taneček, než odběhne obsloužit další zákazníky.