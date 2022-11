Podle oblastního metodika prevence Lukáše Nálevky stojí nyní školy nejen na Jičínsku před výzvou, jak se k situaci postavit. Úřady ani inspektoři z České školní inspekce totiž dosud v Česku neodhalili mnoho incidentů šikany ukrajinských dětí. Pod příspěvkem Matěje Hlavatého se jich ale vyrojilo hodně. „Je namístě, aby školy posílily třídnické hodiny se zaměřením na šikanu a xenofobii a podpořily tak vznik bezpečného prostředí, kde se šikanované dítě bude mít na koho obrátit, pokud mu je ubližováno,“ říká Nálevka.

Šikanu je třeba hlásit a prošetřit

Kauza začala jediným tweetem.

Hlavatý měl podle svých slov v úmyslu prostřednictvím sociálních sítích upozornit na to, jak se narážky rodičů mohou podepsat na chování dětí k ukrajinským spolužákům. Podle prvotních informací měly děti provokovat Ukrajince hlasitou reprodukcí ruské hymny a narážkami na rusko-ukrajinský konflikt.

„Děti se mi mezi řečí svěřily s tím, že jim ostatní ve škole pouštějí ruskou hymnu a že jim říkají, že Rusko vyhraje a Ukrajina je špatná. Prý se s tím nikomu nesvěřily, tak jsem je upozornil, že když jim někdo ubližuje, musí to říct,“ popisuje začátek celé kauzy Hlavatý.

S tím souhlasí také Lukáš Nálevka. Pravidelně dochází do škol na třídnické hodiny a s dětmi, učiteli a rodiči konzultuje případy šikany a způsoby, jak jí předcházet. „Je potřeba podpořit spolupráci žáků, vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se ostatní šikanovaného dítěte zastanou, místo aby mlčeli, nebo se přidali. S dětmi si o jinakostech povídat a vysvětlovat. Na většině škol se to už děje, hodně záleží také na třídním kolektivu a učiteli. Když jsou v pohodě, šikana nemá pevný základ,“ vysvětluje metodik prevence.

Základní škola v Lázních Bělohradě začala celou záležitost prošetřovat ihned po podzimních prázdninách. Podle ředitelky Miroslavy Brychtové se nicméně zjistilo, že děti nejednaly s úmyslem spolužáky z Ukrajiny šikanovat. K incidentu s ruskou hymnou mělo dojít v květnu nebo v červnu na školním dvoře a skupinka, která si ruské písničky nahlas pouštěla, prý neměla v úmyslu tím ukrajinské děti provokovat nebo jim ublížit. Přesto podle ředitelky škola plánuje další setkání s rodiči i posílení třídnických hodin, aby si všichni spolužáci uvědomili, že i nepatrnými bezohlednými narážkami mohou někoho ranit.

Nejen ve školách

Podle Hlavatého ale nezáleží na tom, kdy a kde k incidentu došlo, pokud tím děti někomu ublížily. „Zažil jsem podobnou situaci i v čekárně u doktora, kde dospělá žena bez důvodu křičela na ukrajinské dítě. Když pak děti vidí, jak se chovají jejich rodiče a jak se vyjadřují třeba právě proti Ukrajincům, přebírají to taky,“ popisuje.

„Tady narážíme na přesnou definici šikany. Podle mě bychom měli děti učit, že jejich poznámky mohou někoho zranit, a je třeba si na to dávat pozor. Ve chvíli, kdy je někomu ubližováno, byť ne přímo cíleně, nesmíme to tolerovat,“ dodává starosta.

Sám se podle svých slov v dětství setkal s homofobně motivovanou šikanou. Nyní se domnívá, že je nepřijatelné, aby se tolik dětí na českých školách se šikanou setkávalo. Problém přitom často vyplývá z poznámek, které děti zaslechnou doma od rodičů.

„Nejde jen o Ukrajince. To samé se týká dalších menšin. Pod mým tweetem se objevily další, mnohem horší případy šikany ukrajinských dětí, takže je vidět, že se to skutečně děje, a nesmíme to zametat pod koberec. Jsem rád, že kauza takto vybouchla a že se o problému začalo mluvit,“ říká Hlavatý.

Optimistické vyhlídky

Lukáš Nálevka nicméně dodává, že podle jeho zkušeností z Jičínska se ve většině tříd daří děti z Ukrajiny začlenit. Často jich je víc, tudíž mají oporu v sobě navzájem, ti komunikativnější, kteří stihli rychleji pokročit v češtině, si hledají kamarády a důvěrníky i mezi českými spolužáky.

Šikana ukrajinských dětí? O jiných případech úřady nevědí, integrace se prý daří

„Podle mých zkušeností se i učitelé snaží být k ukrajinským dětem vstřícní, získat si jejich důvěru, aby se snižovalo riziko takzvané latentní, neohlášené šikany,“ podotýká.

Budoucnost integrace ukrajinských dětí do českých škol proto vidí převážně optimisticky. „Obezřetnost a prevence jsou namístě, o problému je potřeba mluvit. Ale nemůžu říct, že bych měl vyloženě negativní zkušenosti. Jeden špatný případ nevyrovná devadesát devět dalších tříd, kde vše funguje dobře,“ dodává Nálevka.