Nová Paka – Před pětačtyřiceti lety bylo Karlu Pokornému z Nové Paky pětatřicet let. Žil s rodinou v Jičíně, pracoval jako seřizovač v packé Velvetě, fotografoval, točil filmy a angažoval se jako sportovní dopisovatel.

Dodnes vzpomíná na 22. srpna 1968, kdy se ocitl v davu demonstrantů na Husově ulici v Jičíně.

„V podpaží jsem měl schovaný foťák, abych mohl snímat události. V té chvíli vyskočil na stupačku projíždějícího nákladního auta ruské kolony jeden horlivý mladík a pěstí rozbil boční okno. Stál jsem dva metry od něho. Reakce byl okamžitá. Ve zlomku vteřiny Rusák namířil hlaveň na naši skupinku. Já sebou praštil na zem. V ten moment mi proběhl hlavou celý můj dosavadní život, poslední myšlenka patřila mému osmiletému synovi. Ležel jsem a říkal si: Kdy? Nevystřelil, možná, že v něm bylo trošku lidskosti. Ještě teď, po pětačtyřiceti letech si vzpomenu na tu hrůzu a jde mi mráz po zádech," popisuje sled událostí Karel Pokorný.



Přesto ten den nafotil v Jičíně dalších osm záběrů, do Vánoc sestavil album, v němž je zachycené i pražské zničené muzeum a vyhořelé domy u Českého rozhlasu. „Dokument vždycky v srpnu vytáhnu a listuji v něm," přiznává.



Díváme se spolu a čteme jeho záznam. Včera, dne 20. 8. 1968 kolem třiadvacáté hodiny večer překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky. Karel Pokorný odvíjí nit vzpomínek.



Lidi, proberte se

„Byl jsem zrovna v komoře a vyráběl fotografie. Pustil jsem si rádio a těsně před půlnocí slyším. Dnes kolem třiadvacáté hodiny… Ztuhl jsem, snímky zůstaly ve vyvolávači. Vylítl jsem na ulici a křičel. Lidi proberte se, Rusáci nás obsazují. Oběhl jsme celou ulic. Jeden na mě řval, co blázním, druhý, že jsem ožralý a ten jeden říkal, už o tom vím."



Karel Pokorný připravil k srpnovým událostem roku 1968 pásmo, které veřejnost zhlédne 9. září v malém sále MKS. Vedle filmů budou mít příchozí možnost nahlédnout i do jeho vzpomínkového alba.