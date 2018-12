Kapři podraží, ale stromek seženete i za „retro“ cenu

Výroba - Výroba Montážní dělník 21 000 Kč

Montážní dělníci elektronických zařízení OPERÁTOR/-KA VÝROBY – SPECIALISTA/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: OPERÁTOR/-KA VÝROBY – SPECIALISTA/-KA, , Co Vás u nás čeká?, • ruční výroba speciálních, přesných a důmyslných optických komponent , • práce v čistém a klidném prostředí ve 2směnném provozu – střídání ranní (6:00-14:00) a odpolední (14:00-22:00) směny, • nejedná se o pásovou výrobu, práce převážně vsedě, není fyzicky náročná, , , Jaké znalosti a dovednosti u nás využijete?, • výborné motorické schopnosti, manuální zručnost, pečlivost, trpělivost, spolehlivost, • dobrý zrak, brýle nejsou překážkou, • nadšení pro techniku, cit pro jemnou mechaniku, , Na co se u nás můžete těšit?, • na základní hodinovou mzdu 88 Kč, • na příplatek za zařazení do 2směnného provozu 20 Kč/hod. za každou hodinu práce, • na osobní ohodnocení podle zručnosti a šikovnosti od 100 Kč do 9000 Kč, • na práci se špičkovými technologiemi v příjemném prostředí v centru Nové Paky, • na důkladné zaškolení, • na nástup do zaměstnání ihned, případně dle dohody, • na širokou škálu benefitů a odměn (100 Kč stravenky, 1500 Kč měsíčně při 100% docházce, nadstandardní ohodnocení práce přesčas, firemní kurzy AJ a NJ, odměny za doporučení nového zaměstnance, za zlepšovací návrhy, zaměstnanecké telefonní tarify a další). Pracoviště: Sqs vláknová optika a.s. [1], Komenského, č.p. 304, 509 01 Nová Paka. Informace: personal@sqs-fiber.cz, +420 493 765 381.