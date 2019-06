Škála druhů vystavených minerálů byla opět široká. Zřejmě nejvíce jich bylo z podkrkonošských nalezišť, návštěvníci ale obdivovali i výjimečné kousky z Madagaskaru a daleké Číny. Vysoký zájem ze strany vystavovatelů i návštěvníků si organizátoři pochvalovali.

„Výstavní prostor máme zaplněný do posledního místa," potvrdil Josef Marks. Zejména ženy trávily hodně času u stolů šperkařů, kteří nabízeli polodrahokamy již zasazené do náušnic či náhrdelníků. Děti byly naopak fascinovány zkamenělinami trilobitů, které do dnešního dne znaly jenom z učebnice.